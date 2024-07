Perugia, la giunta di Vittoria Ferdinandi prende forma: i nomi

A quanto pare ci siamo. La giunta della sindaca Vittoria Ferdinandi prende forma, in attesa delle conferme ufficiali e della presentazione del 15 luglio - giorno del debutto del nuovo consiglio comunale di Perugia e della giunta.

Sul tavolo della coalizione a campo molto largo ci sono i nomi degli assessori e le deleghe. A cominciare da quello di (sì, davvero lui) Marco Pierini, ex direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, che secondo i bene informati sarà il vicesindaco e avrà la delega alla Cultura. Un ritorno importante in città con un altro ruolo pesante.

E avanti. Passiamo al nome certo al centouno per cento: Alessandra Sartore, ex sottosegretario all'Economia del Governo Draghi ed ex assessore della Regione Lazio, avrà la delega al Bilancio e quella al Patrimonio.



Nella lista ci sarebbe anche il nome di Pierluigi Vossi, candidato per Alleanza Verdi e Sinistra alle europee, vice presidente dell'associazione allenatori di calcio e avvocato. Per lui sarebbe pronta la delega allo sport e quella agli impianti sportivi.



A completare la quota 'esterni' il derby in casa Azione-Pensa Perugia tra Andrea Stafisso, delegato regionale di per l'innovazione tecnologica, e Giacomo Leonelli (con il primo dato in vantaggio da chi ha il telefono in fiamme in questi giorni) per la delega allo sviluppo economico e per quello digitale.

E poi c'è il Partito Democratico che dal giro di consultazioni dovrebbe uscirne con due assessorati: Francesco Zuccherini (al secondo mandato) all'urbanistica e ai lavori pubblici e Costanza Spera al sociale. Deleghe di assoluto rilievo per il Pd.

A completare la giunta di Vittoria Ferdinandi ci dovrebbe essere Fabrizio Croce (Orchestra per la Vittoria) al commercio e alla vita notturna, Francesca Tizi (Movimento 5Stelle) al personale e David Grohmann (Anima Perugia) all'ambiente.

Ma la giunta è solo il primo dei molti passi sul sentiero delle nomine: ci sono la presidenza del consiglio comunale, le commissioni e pure le partecipate. Ancora nomi da trovare ed equilibri da testare.