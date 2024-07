Perugia, i curricula ufficiali della nuova giunta di Vittoria Ferdinandi

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha presentato alla città la giunta che dopo l'ultima riunione è stata definita "la più bella di sempre".

La squadra della prima sindaca della storia di Perugia è composta dal vicesindaco Marco Pierini (le deleghe: politiche culturali, gestione beni culturali, musei civici, biblioteche, rapporti con le istituzioni culturali e fondazioni, grandi eventi), dall'assessora Alessandra Sartore (le deleghe: politiche finanziarie e bilancio, patrimonio, partecipate, personale); dall'assessore Francesco Zuccherini (le deleghe: Agenda urbana, lavori pubblici, piano strade e marciapiedi, edilizia privata, protezione civile); dall'assessora Costanza Spera (le deleghe: politiche sociali, pari opportunità, diritto all’abitare, contrasto alle discriminazioni e lotta alle disuguaglianze, promozione di politiche a sostegno delle vittime della violenza di genere, nuove cittadinanze); dall'assessore David Grohmann (le deleghe: ambiente, aree verdi, rigenerazione urbana, bellezza urbana, transizione ecologica, politiche del cibo); dall'assessore Andrea Stafisso (le deleghe: sviluppo economico sostenibile, commercio e artigianato, smart city e

innovazione tecnologica, transizione digitale, rapporti con università, e istituti di alta formazione); dall'assessora Francesca Tizi (le deleghe: politiche energetiche, edilizia scolastica, istruzione, servizi al cittadino); dall'assessore Fabrizio Croce (le deleghe: turismo, città storica, spettacolo dal vivo e creatività urbana, rapporti con le associazioni culturali, economia della notte); e dall'assessore Pierluigi Vossi (le delgehe: sport, mobilità e infrastrutture connesse).

La sindaca Vittoria Ferdinandi per il momento ha tenuto per se partecipazione, dimensione europea, diritto

alla salute, pubblica sicurezza, gemellaggi, Pnrr, avvocatura comunale, coordinamento e attuazione del programma di mandato, organizzazione dell’ente, stampa, comunicazione e pubbliche relazioni, benessere psicologico, politiche giovanili e lavoro, educazione alla pace e non violenza, dialogo interreligioso e interculturale, affari istituzionali.



Il Comune, con una nota, ha anche reso pubblici i curricula "ufficiali" della giunta.

Francesca Tizi

Francesca Tizi si è laureata in Giurisprudenza nel febbraio 1998 con votazione di 110/110 e lode. Nell'ottobre 2001 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense. È stata iscritta all'Albo degli Avvocati del Foro di Perugia dal febbraio 2002 fino a ottobre 2006, per poi passare all'Albo Speciale dei docenti universitari fino al marzo 2011.

Dottoressa di ricerca in Diritto dell'Arbitrato interno e internazionale presso l'Università di Roma LUISS Guido Carli, attualmente è Professoressa Associata di Diritto Processuale Civile e Diritto Fallimentare presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia.

È autrice della monografia "L'imparzialità dell'arbitro e del tribunale arbitrale" e di diversi saggi specialistici di Diritto Processuale Civile.

Candidata per il Movimento 5 Stelle al collegio uninominale Umbria 1 al Senato della Repubblica nelle elezioni del 4 marzo 2018, è stata anche candidata a Sindaco del Comune di Perugia nelle elezioni amministrative del 2019. Nel quinquennio 2019-2024 ha ricoperto l'incarico di capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Perugia, di vicepresidente della commissione antimafia e della IV commissione consiliare permanente del Comune di Perugia

Andrea Stafisso

Dottore in management ed economia pubblica, vanta un percorso di ricerca su modelli di sviluppo e gestione dei sistemi locali nonché collaborazione con centro di ricerca universitario. Ha una pluriennale esperienza nella consulenza direzionale e strategica a supporto della pubblica amministrazione a tutti i livelli (centrale, locale) nonché a livello internazionale avendo lavorato presso diverse direzioni generali della commissione europea. Ha sviluppato una forte specializzazione nella revisione organizzativa degli enti pubblici nonché una approfondita conoscenza dei trend e delle best practices per la gestione e promozione della transizione digitale nel settore pubblico. Ha curato rapporti con imprese, pubbliche e private, sia di grandi dimensioni che pmi, per la predisposizione di piani di sviluppo e strategici di medio e lungo termine.

Pierluigi Vossi

Pierluigi Vossi nato a Perugia il 3 aprile 1968, avvocato cassazionista.

Vice-presidente vicario dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio e componente della Commissione di Diritto Sportivo del Consiglio Nazionale Forense.

Presidente del Fondo di solidarietà FIGC per i Calciatori e Allenatori del Settore Dilettantistico nonché docente di Diritto Sportivo.

Presso l’Università del Salento ha tenuto un corso di formazione per Direttore sportivo di Calcio e presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Perugia ha tenuto il corso di specializzazione in Diritto, Comunicazione e management dello Sport.

*Università San Raffaele Roma (corso di studi triennale in “Scienze dell’Amministrazione del Calcio”);

*Federazione Italiana Gioco Calcio (corsi di studio delle Carte Federali presso il Settore Tecnico di Coverciano e i corsi territoriali Aiac”)

Fabrizio Croce

Nato a Napoli nel 1962 e adottato da Perugia nei primi anni '70. Laureato in Giurisprudenza nel 1985. E’ musicista/compositore iscritto alla SIAE e autore di molti dischi con il gruppo MIlitia. E’ stato speaker radiofonico, deejay, antiquario di vinili, gestore e direttore artistico di storici locali underground (Suburbia, Norman) ed ha collaborato fin da giovanissimo con le principali manifestazioni musicali regionali (Umbria Jazz, Rockin' Umbria, ecc.).

Ha organizzato eventi a 360° e creato format di successo (Mezzanotte bianca, Perugia is open, Distretto del sale, UJ4KIDS).

E’ stato coordinatore delle attività del Centro di Cultura Contemporanea di Palazzo della Penna per tutta la sua breve durata (2013/2014)

Ha operato in associazioni di promozione sociale del centro storico e da anni collabora a progetti di sviluppo del territorio a livello regionale.

Nel 2019 è stato eletto come Consigliere Comunale per la lista civica “Idee Persone Perugia”.

Alessandra Sartore

Dal 1° marzo 2021 al 22 ottobre 2021 ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze. Dal 27 marzo 2018 al 28 febbraio 2021 ha ricoperto l’incarico di Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio. Dal 22 marzo 2013 al 19 marzo 2018 ha ricoperto l’incarico di Assessore al Bilancio, Patrimonio e Demanio della Regione Lazio. E’ stata uno dei componenti del Gruppo di lavoro per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo alla delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili.

Già Dirigente generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Nominata Dirigente di prima fascia con D.P.C.M. del 25 maggio 2001. Già Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Dall’8 gennaio 2013 al 21 marzo 2013 è stata Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia delle entrate. Dal 10 luglio 2012 al 21 marzo 2013 è stata componente del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio della magistratura militare. Dal 26 aprile 2012 al 21 marzo 2013 è stata Presidente del Collegio dei sindaci del Fondo italiano di investimento SGR S.p.A.. Dal 20 marzo 2012 al 21 marzo 2013 è stata componente del Collegio dei revisori dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Dal 21 novembre 2011 al 21 marzo 2013 è stata Consigliere giuridico del Ministro per la coesione territoriale.

Da novembre 2010 al 21 marzo 2013 è stata componente del Collegio dei revisori della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità.

Dal 21 giugno 2010 al 21 marzo 2013 è stata Presidente del Collegio dei revisori della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali.

Con decreto 4 maggio 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 2, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stata componente del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, istituito.

Formazione

Nel febbraio del 1982 ha conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia discutendo una tesi in diritto costituzionale concernente "La sottoponibilità a referendum abrogativo delle leggi costituzionali" (votazione 110 e lode/110).

Nell’ottobre del 1990 ha superato il concorso di accesso alla scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione presso l’Università "Federico II" di Napoli della durata di 3 anni con relativi esami annuali complessivamente nel numero di 17, ed ha conseguito il diploma di specialista in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione con tesi in contabilità di Stato - Relatore Prof.ssa L. Di Renzo sulla copertura delle leggi di spesa (votazione 50/50)

A seguito dell’avviso pubblico del 23 marzo 1990, ha conseguito, nell’anno 1192, l’abilitazione professionale all’insegnamento per la classe relativa a discipline giuridiche ed economiche superando il concorso ordinario indetto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione.

David Grohmann

Ricercatore dell’Università degli Studi di Perugia, laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e con un dottorato di ricerca in Sviluppo Rurale Sostenibile. Attualmente dirige il Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS) dell’Università e insegna Progettazione del verde e del paesaggio. I suoi principali interessi di ricerca sono le soluzioni basate sulla natura / Infrastrutture verdi, l’orticoltura urbana e i processi di partecipazione. Per 8 anni ho gestito un progetto di orticoltura urbana collettiva insieme ad alcune associazioni della città. Si occupa anche molto di comunicazione della scienza nell’ambito di progetti di Ateneo e internazionali. Ha la passione per il disegno, il fumetto e la musica; supporto le attività della Biblioteca delle Nuvole e faccio parte del collettivo Becoming X Art+Sound. Vive con la moglie, tre figli, due cani e due gatti.

Francesco Zuccherini

Diplomato come Perito aziendale e corrispondente in lingue estere nel 2004 ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche nel novembre 2008.

Ha avuto esperienze lavorative nel campo della pubblica amministrazione. Per circa 10 anni ha lavorato presso la Regione Umbria negli uffici della Giunta regionale. Dal 2021 impiegato presso le scuole in ambito amministrativo. Ha maturato esperienze in campo politico, militando nelle giovanili del Partito democratico e poi all’interno della struttura del Partito stesso. Dal 2018 segretario del Circolo territoriale del Pd di San Marco.

Nel 2019, alle elezioni amministrative è stato il secondo degli eletti nella lista del Pd e Vice Presidente della Commissione Bilancio e ha partecipato assiduamente ai lavori delle commissioni Affari Istituzionali, Cultura e Sociale. Alle elezioni amministrative del 2024, ricandidato nella lista del Partito democratico è risultato il terzo degli eletti.

Costanza Spera

Costanza Spera, classe 1994 nata e cresciuta a Perugia. Diplomata al liceo Galilei, è laureata magistrale in Relazioni Internazionali (UNIPG) e ha conseguito due Master post laurea (SIOI e LIMES). Ha lavorato nell’ufficio di supporto della Commissione d’inchiesta sul Covid-19 dell’Assemblea legislativa dell’Umbria (2021-2022). Dal 2020 al 2022 è stata prima membro della redazione, e poi caporedattrice, dell’Istituto Analisi Relazioni Internazionali. È attualmente dottoranda in sociologia politica presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Unipg. Attiva nell’associazionismo cittadino e nella rappresentanza studentesca dal 2010, è stata prima coordinatrice di Altrascuola - RdSM e poi della Sinistra Universitaria - UDU. È tra i fondatori del Circolo ARCI Il Porco Rosso ed è stata rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Unipg (2016-2018). È tutt’oggi attiva in alcune associazioni culturali della città e iscritta al PD, per cui dal 2022 è Segretaria del Circolo di Madonna Alta.

Marco Pierini

Marco Pierini (Siena 1966) si è laureato e addottorato in Estetica all’Università degli Studi di Siena, dove ha conseguito anche la Specializzazione in Archeologia e Storia dell’arte. Ha diretto il Museo Diocesano di Pienza, il Palazzo delle Papesse Centro Arte Contemporanea a Siena, la Galleria Civica di Modena.

Dal primo di ottobre del 2015 al 14 novembre 2023 ha diretto la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia e la Direzione Regionale Musei dell’Umbria. Dal primo dicembre 2019 al primo novembre 2020 è stato direttore ad interim della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino.

È stato docente a contratto nelle Università di Siena e di Perugia e dal 2015 insegna Storia dell’arte contemporanea all’Università della Repubblica di San Marino.

Ha curato più di ottanta mostre in musei e spazi pubblici di numerose città italiane, oltre che in Spagna, Francia, Irlanda, Svizzera, Brasile e Russia.

Oltre 250 sono le pubblicazioni su argomenti d’arte, d’estetica e di musica.

Vittoria Ferdinandi

Vittoria Ferdinandi, 37 anni, due lauree conseguite in filosofia politica e in psicologia clinica. Iscritta all’ordine degli psicologi della Regione Umbria. Nominata nel 2021 Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal Presidente Sergio Mattarella per il “suo contributo nella promozione di pratiche di autonomia e di inclusione sociale per i malati psichiatrici”. Un impegno promosso nell’ambito del ristorante “Numero Zero” di cui è stata direttrice.