Perugia, Ferdinandi è pronta: "Presenteremo alla città la più bella giunta comunale di sempre"

Manca poco. Anzi, meglio: pochissimo. Lunedì 15 luglio la sindaca Vittoria Ferdinandi presenterà ufficialmente quella che definisce "la più bella giunta comunale di sempre". I nomi sul tavolo sono quelli che avevamo anticipato. Secondo quanto appreso però ci sarà una qualche leggera modifica sul fronte delle deleghe. Quindi Marco Pierini, Alessandra Sartore, Pieluigi Vossi, Andrea Stafisso, Francesco Zuccherini, Costanza Spera, Fabrizio Croce, Francesca Tizi e David Grohmann.

La via di incontri di coalizione e limature è giunta alla fine con l'ultima riunione a Palazzo dei Priori. "Stiamo dimostrando a tutti che sappiamo passare dalle parole ai fatti. Avevamo annunciato che, sulla base di criteri condivisi, avremmo costruito in breve tempo un squadra all’altezza delle sfide che ci aspettano; e ci siamo riusciti". Parole delal prima sindaca di Perugia. E ancora: "Sono felice e orgogliosa del lavoro svolto perché abbiamo messo il bene di Perugia al primo posto. Lontani dalle vecchie logiche di apparato e dalle stanche liturgie politiche del passato, ci siamo confrontati in maniera rispettosa e ordinata. Le delegazioni dei partiti, dei movimenti e delle liste sono state un esempio di come la politica possa essere davvero al servizio di un progetto complessivo che va oltre i personalismi ed è capace di premiare la responsabilità, la rappresentanza e le competenze".

La squadra "che lunedì avrò l’onore di presentare alla città", prosegue Ferdinandi, "è il frutto di una riflessione profonda e collettiva, di un confronto leale e autentico che ha prodotto una squadra di cui poter essere orgogliosi per qualità umane, politiche e professionali". Per la sindaca "sono persone che saranno al servizio dei cittadini, che coopereranno insieme in un clima collegiale. Lavoreremo come una vera squadra pensando che le individualità siano parte di un tutto, rifuggendo la vecchia logica dei compartimenti stagni".

I nuovi assessori, evidenzia Ferdinandi, "saranno innanzitutto i primi facilitatori di un processo di partecipazione che si muove dal basso. Saranno chiamati ad andare incontro ai cittadini consapevoli del ruolo e della centralità che vogliamo restituire al Consiglio comunale". L’attribuzione delle deleghe, conclude, "è stata pensata e realizzata facendo fede al modello di città immaginato nel programma elettorale, partendo dalla riscrittura di una nuova grammatica politica che valorizza le esperienze e l’innovazione ma che ha anche il coraggio di sperimentare nuovi assetti organizzati e politici più funzionali al raggiungimento degli obiettivi di governo".