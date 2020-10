Giovani Democratici, eletto il nuovo segretario: "Il Pd di Perugia deve decidersi e recuperare centralità"

Il congresso e il voto unitario. Da un lato la sfida a quattro - e le carte bollate -, dall'altro l'unanimità. I Giovani Democratici di Perugia hanno eletto il nuovo segretario, Lorenzo Mazzanti: “Il Partito democratico di questa città deve decidere se continuare a vegetare o iniziare a recuperare terreno rispetto all’avanzata sempre più netta della destra".

L'organizzione giovanile del Pd ha già una linea: "Il nostro ruolo, alla guida dei giovani democratici, è quello di recuperare una centralità nel capoluogo. Vogliamo dire la nostra, farci sentire, con attività frequenti nel territorio e con proposte serie per il rilancio della città", spiega Mazzanti.

Ancora il segretario: "Chiederemo a gran voce un’attenzione particolare su temi cari alle nuove generazioni, dalla mobilità urbana fino al rilancio delle aree verdi inutilizzate. Una città universitaria e internazionale come la nostra, non può dimenticarsi dei propri giovani. Attiveremo, inoltre, un dialogo costante con le tantissime associazioni territoriali presenti in città. Solo facendo squadra comune, senza divisioni e personalismi, riusciremo a recuperare quel segmento di democratici che abbiamo colpevolmente perso per strada negli ultimi anni”.