Giorno della memoria, Tesei: "Atrocità che non possiamo dimenticare, tanto più oggi con l'eco di guerra che risuona"

“Un atroce sterminio e infinite sofferenze che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Ancor di più in questo periodo in cui l’eco della guerra risuona nuovamente anche dentro i confini europei, dobbiamo celebrare con convinzione questo Giorno della Memoria affinché vi sia una presa di coscienza su cosa l'uomo sia stato capace di fare, in quali abissi sia sceso”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che aggiunge “Una violenza e una prevaricazione che dobbiamo condannare fermamente, cercando, invece, di trasmettere i valori della Pace e del Rispetto soprattutto alle nuove generazioni che saranno gli attori del mondo di domani”.

“Lo scopo di una giornata come quella odierna – dice la presidente - è dunque ampio e profondo e non si ferma a raccontare ciò che è accaduto, ma deve servire, attraverso un percorso di conoscenza e educazione, a evitare che certe barbarie si possano ripetere. Al tempo stesso – rileva - oggi vogliamo rendere omaggio alle vittime, a chi che quella violenza disumana l’ha vissuta in prima persona, alle loro famiglie e anche a tutti coloro, così come ricorda la Legge che istituisce il Giorno della Memoria, “si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati””.

“E così anche noi, come Istituzioni e come persone – conclude la presidente della Regione Umbria - possiamo e dobbiamo giorno dopo giorno essere fautori e costruttori di una cultura basata sul rispetto e sulla libertà