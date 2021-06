Giorgia Meloni in Umbria per presentare l'autobiografia, appuntamento al Barton Park

Giorgia Meloni torna in Umbria per la presentazione del libro "Io sono Giorgia". Appuntamento all'Arena Barton Park il 2 luglio alle ore 17.

Le leader di Fratelli d'Italia sarà intervistata dal giornalista, ed ex direttore del Corriere dell'Umbria, Franco Bechis. Un’autobiografia della leader del partito politico Fratelli d’Italia, la quale si racconta in chiave personale, svelando alcuni aneddoti della sua vita e facendosi conoscere meglio dai suoi seguaci e non.

L'evento è organizzato dal coordinamento regionale Umbria di Fratelli d'Italia.