Pian di Massiano, Fratelli d'Italia lancia operazione tesseramento: "Ottimi risultati. In mezzo alla gente dopo il dramma Covid"

Bilancio nettamente positivo, secondo gli organizzatori del partito Fratelli d'Italia, l'operazione gazebo al mercato di Pian di Massiano per ascoltare consigli e problematiche non solo relative alla città di Perugia. Ai gazebo era possibile anche tesserarsi al partito di Giorgia Meloni che nel capoluogo, secondo gli ultimi sondaggi, sarebbe addirittura il primo partito e a livello nazionale veleggia intorno al 20 per cento.

"Abbiamo ottenuto un buon riscontro a riguardo della campagna di tesseramento, uno strumento indispensabile per rimanere sempre in contatto con le organizzazioni locali di Fratelli d'Italia e per poter mettere a disposizione le proprie idee e le proprie esperienze". Presenti tra gli altri il deputato Emanuele Prisco e il coordinatore e consigliere comunale Riccardo Mencaglia, che hanno sottolineato "l'importanza, dopo le difficoltà e le restrizioni legate alla pandemia, di essere ritornati tra la gente per poter ascoltare e raccogliere le istanze dei nostri concittadini".