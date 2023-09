Amministrative 2024, Forza Italia si affida al tandem Romizi-Modena: importante nomina per l'ex senatrice

Il ritorno in campo a Perugia e provincia di uno dei volti storici di Forza Italia, già senatrice e attualmente consulente nel Governo Meloni, ovvero Fiammetta Modena che rivistirà il ruolo di commissario provinciale di Perugia. Un importante incarico per rafforzare il partito in vista sia delle amministrative 2024 e le regionali. “È un impegno al quale non mi sottraggo per i profondi legami personali e politici che ho con tutta la comunità degli Azzurri - ha spiegato Fiammetta Modena - per i valori che interpretano, oggi più che mai vividi, e per la profonda convinzione che Forza Italia è stata e sarà sempre la casa di chi cerca libertà, equità e una visione luminosa, pur nelle avversità. Con il Sole in tasca, grazie a tutti noi"

Grande soddisfazione da parte del numero Uno del partito in Umbria, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi: “Una persona competente e preparata, dotata di spiccata sensibilità politica. La solida esperienza dimostrata negli anni in cui ha ricoperto importanti incarichi politici e istituzionali, il grande amore per il nostro territorio e l’accurata conoscenza della storia e degli ideali della nostra famiglia politica ne fanno una guida seria e responsabile. A Fiammetta rivolgo, a nome di tutti noi, un affettuoso augurio di buon lavoro, che sono certo svolgerà con la dedizione e la passione che da sempre la contraddistinguono”.