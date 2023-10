Forza Italia, al via gli "stati generali" nel ricordo di Laura Buco

Con un ricordo di Laura Buco e la presentazione dell'associazione per la prevenzione contro il tumore, ideata dalla stessa Laura prima di morire prematuramente, è iniziato l’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia” presso l’Hotel Giò di Perugia.

Ad aprire i lavori, dopo l’Inno d’Italia e di Forza Italia, Andrea Romizi - coordinatore regionale di Forza Italia Umbria e Sindaco di Perugia.

E' statto affidata a Tatiana Cirimbilli la presentazione dell’associazione “L’Aura”, fondata in ricordo di Laura Buco.

Queste le parole di Tatiana Cirimbilli: “Laura ci ha lasciato un fuoco da alimentare. Abbiamo voluto istituire l’associazione il 19 ottobre, il giorno di Santa Laura e quello del Pink Day. Il simbolo è un tulipano, il fiore preferito di Laura e un messaggio di rinascita”

“Un pensiero a Laura, oggi sarebbe stata con noi, insieme alla sua preziosa grinta” ha sottolineato Romzi.

“Ottobre Rosa - la prevenzione al centro delle politiche sanitarie”, è stato il primo panel con, presenti sul palco, Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna; la dottoressa Silvia Aiuti, senologa; Maria Luisa Lucchesi, socia fondatrice dell’associazione L’Aura; Elena Baglioni, vice coordinatrice di Azzurro Donna Umbria.

Al centro del panel il tema delle prevenzione in riferimento alle politiche sanitarie, con un approfondimento sull’importanza delle diagnosi per contrastare i tumori al seno.

Queste le parole di Polidori: “Oggi siamo qui per testimoniare e per raccontare l’importanza della prevenzione, ricordando la nostra Laura. In sala tra noi tante amiche che hanno dovuto affrontare tumori al seno, ma che oggi sono qui grazie alla scelta di voler fare prevenzione”.

In Italia sono oltre 55mila i casi ogni anno di tumori al seno, circa una donna ogni otto, è anche per questo che è nata l’Associazione “L’aura” per stare vicino alle donne e per sensibilizzare su un tema così importante.