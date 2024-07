Forza Italia Umbria presenta la nuova campagna di tesseramento. Andrea Romizi: “Il nostro partito è più vivo che mai”

Oggi, nella cornice di Palazzo Cesaroni a Perugia, si è tenuta la presentazione della campagna di tesseramento di Forza Italia Umbria che si svolgerà a Magione sabato 13 luglio. Durante l’evento di questo venerdì 12 luglio sono emersi dati significativi e dichiarazioni importanti sulla vitalità e il crescente sostegno del partito nella regione.

Fiammetta Modena, segretario provinciale di Forza Italia, ha aperto l’incontro presentando i dati relativi alle ultime elezioni europee: “Abbiamo pensato di dover ringraziare i nostri elettori delle elezioni europee. In Umbria abbiamo ottenuto, in termini di voti assoluti e percentuali, il miglior risultato di tutta l’Italia centrale. In particolar modo, la provincia di Perugia ha raggiunto il miglior risultato in assoluto” ha sottolineato con orgoglio. Modena ha poi precisato i numeri: “Abbiamo ricevuto l’8,67% in termini percentuali, pari a 26.156 elettori. Tenete conto che in Umbria, alle europee, ci hanno sostenuto 32.905 elettori con una percentuale dell’8,38%”.

“Questa giornata - continua Modena - è anche un modo per ringraziare l’elettorato e le persone che ci sono state vicine in questo periodo complesso e faticoso. Naturalmente invitiamo al tesseramento perché c’è stato un consiglio nazionale dove l’Umbria è stata posta al centro dell’attenzione” ha continuato Modena citando il segretario nazionale Antonio Tajani che ha detto: “Noi di Forza Italia siamo tutti umbri”.

Il vicepresidente della Giunta Regionale, Roberto Morroni, ha sottolineato l’importanza del tesseramento in un momento cruciale per la vita democratica interna del partito e ha aggiunto: “Molti commentatori si erano agitati nel prefigurare una sorta di uscita di scena di Forza Italia, invece così non è stato. C’è invece la volontà di rafforzare la presenza di Forza Italia nel panorama politico italiano”.

Durante la presentazione sono intervenuti anche Andrea Romizi, segretario regionale di Forza Italia Umbria, Stefano Pastorelli, presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia presso la Regione Umbria, Francesca Peppucci ed Edoardo Pannacci, segretario regionale di Forza Italia Giovani Umbria.

Francesca Peppucci, candidata al Parlamento europeo ha poi ringraziato gli elettori umbri per il loro sostegno: “Grazie per gli oltre 6400 voti in Umbria, ringrazio tutti gli elettori. I dati dimostrano che Forza Italia ha una struttura viva e un progetto attrattivo, un progetto che definisco vincente”.

A chiudere l’incontro Andrea Romizi che ha espresso la determinazione del partito a continuare il percorso di crescita e rinnovamento: “Forza Italia è più che mai viva e volenterosa di rinnovare la fiducia ricevuta da tanti umbri, è più che mai volenterosa di assumersi quella responsabilità all’interno della coalizione. - continua Romizi Ci siamo e non possiamo trascurare le difficoltà vissute in alcune città dove siamo andati al voto. Ma ancor di più cerchiamo di esserci e dare risposta alle istanze di modernizzazione in ogni ambito della nostra regione” ha concluso il segretario regionale.