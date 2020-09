Fontivegge, arriva l'esercito. Esulta la Lega: "Traguardo importate per tutelare i cittadini"

Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Perugia, Armando Gradone, nella riunione del 31 agosto, ha deciso che dal 7 settembre "verrà svolto a Perugia un servizio di vigilanza e controllo nel quartiere Fontivegge e presso gli Uffici Giudiziari, con l'impiego di una pattuglia motorizzata di militari del contingente dell'operazione "Strade Sicure", che si aggiungerà a quelli già assicurati dalle Forze di Polizia".

"Un risultato significativo per la città di Perugia ottenuto grazie al lavoro e all'impegno costante della Lega nel garantire sempre maggior sicurezza ai residenti del quartiere di Fontivegge, troppo spesso in passato palcoscenico di episodi di cronaca legati al degrado e allo spaccio di sostanze stupefacenti". Così il segretario Lega Umbria, Virginio Caparvi commenta la notizia dell'attivazione, anche al quartiere di Fontivegge, dell'operazione 'Strade Sicure' che prevede l'impiego di militari per il servizio di vigilanza e controllo.

"Sono anni che chiediamo l'impiego di un presidio militare nella zona e ci battiamo ad ogni livello istituzionale con l'unico obiettivo di tutelare i cittadini e riportare decoro e sicurezza, nell'ottica di garantire un miglioramento delle condizioni di vita delle persone che abitano il quartiere perugino".

E ancora il segretario: "Di recente abbiamo deciso di aprire la sede comunale della Lega proprio a Fontivegge e lo stesso Matteo Salvini, due volte negli ultimi mesi, si è recato in zona per conoscere di persona la situazione. Encomiabile il lavoro del Prefetto di Perugia, dottor Armando Gradone, che ha dimostrato forte sensibilità a un problema molto sentito e un plauso all'assessore comunale della Lega, Luca Merli, per l'impegno profuso fin dall'inizio del suo mandato e per il contributo indispensabile al raggiungimento di questo importante traguardo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caparvi spiega anche che "siamo convinti che l'integrazione di una pattuglia di militari ai servizi assicurati dalle Forze di Polizia e all'attività del personale appartenente a istituti di vigilanza privata, possa garantire nell'immediato un potenziamento dell'attività di controllo e fungere da deterrente per l'attività criminale. Nessun "carrarmato" lungo le strade, come paventava certa opposizione di sinistra che per anni ha sottovalutato il problema sicurezza a Fontivegge e che ancora oggi continua a riempirsi la bocca parlando di un tema che non conosce affatto. Come Lega continueremo a lavorare affinché i cittadini possano condurre una vita normale e uscire di casa la sera senza pericolo di essere aggrediti e i commercianti lavorare in tutta tranquillità senza paura di furti".