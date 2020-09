Tutelare e promuovere la fioritura di Castelluccio di Norcia come evento identitario dell'Umbria, Palazzo Cesaroni vota "sì"

La fioritura di Castelluccio di Norcia come evento “identitario” che connota l’Umbria e ne promuove l’immagine in Italia e nel mondo.

È stato approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa dell’Umbria una mozione del consigliere Vincenzo Bianconi (Gruppo misto), integrata da un emendamento del gruppo della Lega, che impegna la Giunta nel riconoscere la fioritura come evento di fondamentale importanza e di “di garantire una adeguata organizzazione, immagine, sicurezza, animazione e sviluppo, rispondente alle aspettative delle popolazioni locali e delle decine di migliaia di fruitori nazionali ed internazionali”.

Con l’emendamento dei consiglieri della Lega, con primo firmatario Stefano Pastorelli, si impegna la Giunta a “prevedere la promozione prodotti tipici locali e di tutti gli sport ed attività out-door sostenibili in questo territorio, come ad esempio le pratiche ippiche, sport di volo, cicloturimo e trekking per la ripresa economica post sisma di tutto il comprensorio”.

Per il consigliere Bianconi la fioritura di Castelluccio di Norcia “è forse l’evento naturalistico più attrattivo d’Italia e dovrebbe essere considerato dalla Regione come uno dei grandi eventi che caratterizzano l’identità di questa terra e la sua immagine nel mondo”. Un evento che è cresciuto nel tempo e che quest’anno ha avuto numeri molto elevati, presentando però anche delle criticità, in quanto “non strutturato”: code di auto, assenza di aree di sosta, divieti di calpestare le parti fiorite non rispettato. Per questo, secondo bianconi “occorre organizzare per far sì che l’evento possa generare valore” ma anche per tutelare l’ambiente e garantire “standard minimi di sicurezza”.

Favorevoli alla mozione si sono dichiarati il consigliere Thomas De Luca (M5s), Valerio Mancini della Lega, Donatella Porzi del Pd.

Stefano Pastorelli ha ricordato che “in passato ci sono stati molti atti di indirizzo che poi sono stati disattesi”, ma sarà impegno della Lega verificare “l’impegno della Regione per la fioritura”.