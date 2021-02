Fiammetta Modena(FI): “Buon lavoro a Mario Draghi, siamo certi che farà il bene del Paese e dell'Umbria"

"Finalmente Mario Draghi, e finalmente un Governo che ha tutte le potenzialità per determinare scelte determinanti per lo sviluppo del paese e la rinascita della nostra economia": lo dice Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia e membro della commissione giustizia di Palazzo Madama che ha preso parte oggi alla discussione "Ha ragione Silvio berlusconi quando a noi tutti, anticipando le decisioni che avrebbe preso Forza Italia, ha preannunciato che la guida del Paese sarebbe stata affidata ad un numero uno della vita politica italiana ed europea. Draghi farà con tutti noi quello che diversi governi del passato non hanno saputo fare o non sono riusciti a fare, e lo farà trovando nella dialettica interna che questo governo naturalmente si porta dentro lo spirito ideale per costruire le certezze del futuro".

"Solo due piccoli suggerimenti al Premier Draghi, da giurista e avvocato quale sono: il primo riguarda la giustizia e le riforme mai portate in porto sia per il civile che per il penale. Sulla giustizia - aggiunge Fiammetta Modena - serve una inversione di tendenza ed una marcia in avanti. Da troppo tempo con la giustizia si gioca soltanto, ora serve assumersi la responsabilità del cambiamento. E come donna umbra, fortemente legata alla sua terra e alla sua gente, chiedo a Mario Draghi che il governo in carica non abbassi mai la guardia in difesa delle regioni meno ricche come la mia, dove uno sviluppo organico e rigoroso puo’ determinare la grande svolta del futuro"