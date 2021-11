Ferrovia e collegamenti veloci, parte l'iter per il raddoppio Orte-Falconara sul versante umbro: "Treni a 200 km all'ora"

"Entro dicembre, al massimo gennaio, verrà assegnata da RFI ad Italferr la revisione del vecchio progetto definitivo per il raddoppio fisico della tratta Spoleto-Terni da consegnare entro luglio 2022”. E’ quanto ribadisce l’assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche. “Si tratta di risultati storici non solo per l’Umbria perchè, oltre a collegare a 200 km/h le nostre città nelle tratte consentite, si velocizza il raggiungimento della Capitale dalle Marche verso Roma e da Roma verso l’Adriatico consentendo anche alle merci di transitare molto più agevolmente verso il Nord del Paese. Ad esempio le acciaierie di Terni, con la piastra logistica che stiamo collegando a questa linea, potranno essere sempre più competitive e raggiungere in poche ore i mercati del Nord Europa”.