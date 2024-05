Verso il voto, Vittoria Ferdinandi: “Un sindaco non può abdicare al ruolo di controllo sulla sanità”

Vittoria Ferdinandi lancia un appello forte e chiaro: “Il sindaco non può abdicare al proprio ruolo di responsabile della salute dei propri cittadini e quindi di indirizzo e di controllo sulla qualità dei servizi sanitari che vengono offerti. Per troppi anni la voce del comune di Perugia non si è fatta sentire mentre la sanità pubblica veniva smantellata”.

Durante la giornata dedicata alla visita di varie strutture sanitarie locali la candidata sindaca, di centrosinistra e civici, ha riscontrato problemi preoccupanti come la carenze di personale, che porta all’allungamento delle liste d’attesa e all’impossibilità di fornire cure tempestive e vicine ai cittadini. Al tempo stesso Ferdinandi ha parlato della dedizione degli operatori sanitari che continuano a offrire un servizio encomiabile nonostante le gravi carenze di personale e risorse.

Il Centro di Salute è emblematico della crisi attuale e presenta numerosi problemi che impediscono un servizio efficiente: “Una struttura degradata da un punto di vista strutturale, in cui non c'è possibilità di accesso per le persone disabili. - spiega Ferdinandi - Un centro che anche da un punto di vista strutturale mostra tantissime faglie e tantissime fragilità. Nei corridoi solo cartelli che dicevano di ambulatori chiusi e di servizi tagliati. Uno tra tutti quello del consultorio, il consultorio di via XIV settembre non esiste più”.

Ferdinandi propone dunque un ritorno alla medicina territoriale di prossimità, con una particolare attenzione ai consultori che devono tornare a svolgere un ruolo centrale. “Perugia deve avere i nove consultori previsti dalla legge, anche all’interno del cuore della città” sottolinea la candidata.

La creazione di un osservatorio comunale sulla qualità delle prestazioni sanitarie e una consulta sulla sanità sono tra le iniziative chiave proposte. Secondo Ferdinandi questi strumenti serviranno a coinvolgere operatori sanitari e organizzazioni di rappresentanza per garantire a tutti il diritto di curarsi all’interno del sistema pubblico.