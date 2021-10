Fasci littori al Mercato coperto di Perugia: il Pd presenta un'interrogazione alla Commissione Europea

"Neanche un euro dei fondi europei può essere utilizzato per promuovere simboli fascisti, deve essere chiaro a tutti.

L'Opera di restauro del Mercato Coperto di Perugia avrebbe infatti riportato alla luce e valorizzato simboli appartenenti al regime fascista utilizzando fondi europei, per questo vogliamo vederci chiaro".

A parlare è Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico, che dopo l'interrogazione parlamentare delle settimane scorse presentata da Sinistra Italiana (il cui segretario Nicola Fratoianni è stato poi definito "talebano" da Vittorio Sgarbi), porta invece il caso in Europa: "Per fare chiarezza ho presentato con Simona Bonafè e Massimiliano Smeriglio un'interrogazione alla Commissione europea: non possiamo ignorare atti che provano a normalizzare il fascismo nel nostro Paese, un crimine contro la nostra Costituzione nata dalla resistenza".