Expo Dubai 2021, in missione Tesei-Fioroni negli Emirati per accordi su nuove tecnologie, eventi e scambio tra Atenei

In vista dell’inaugurazione del padiglione Italia ad Expo Dubai 2021, che si terrà nel pomeriggio di domani, oggi un’agenda piena di contatti per la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni. Una giornata caratterizzata da una serie di incontri con le varie autorità governative dell’emirato di Sharjah, culla culturale degli Emirati Arabi e luogo con moltissime potenzialità, che aspira a diventare il principale hub universitario dei Paesi del Golfo. Durante il colloquio sono stati esplorati i vari ambiti di collaborazione che potrebbero emergere con il consolidarsi di un rapporto tra i due territori che metta al centro la valorizzazione della cultura. Tre le opportunità più interessanti, anche la realizzazione di progetti di scambio di esperienza tra università, in ambiti innovativi come quello dei materiali di ultima generazione.

Di particolare interesse è stato anche l’incontro con Hussain Mohammed al Mahmoudi, CEO del Sharjah Technology and Innovation Park; un’infrastruttura all’avanguardia che punta a diventare un ecosistema di innovazione di riferimento per tutti gli emirati. Molteplici sono già i rapporti di scambio con le università e soprattutto elevatissime sono le potenzialità che possono scaturire dalla collaborazione dei nostri istituti con un centro di eccellenza come questo. La volontà, ribadita durante l’incontro, è infatti quella di creare una comunità tecnologica fortemente integrata, che può rappresentare anche per le imprese della Regione un’importante opportunità per instaurare proficue collaborazioni con un contesto dinamico e attrattivo, di un mercato estremamente promettente.

La cultura è stata sempre la protagonista anche nell’incontro con il Presidente dello Sharjah Institute for Heritage, Adulazione Al Musalam. L’autorità governativa culturale dell’emirato ha ribadito la volontà di valorizzare la bellezza della nostra Regione nel territorio, realizzando eventi per portare negli emirati le migliori rappresentazioni artistiche e storiche dell’Umbria. Infine, è stato riservato un momento importante anche alle imprese umbre e alle potenzialità che può offrire loro un mercato come quello dell’emirato. La Presidente e l’Assessore hanno infatti incontrato il direttore della Camera di commercio e industria di Sharjah, per discutere sui possibili ambiti di collaborazione che i due territori, così lontani ma al tempo stesso così simili, potranno sviluppare a favore delle realtà locali nei prossimi anni.