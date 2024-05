Elezioni europee, presentata a Perugia la lista di Michele Santoro “Pace Terra e Dignità”

Dopo essere stata inizialmente esclusa, la lista Pace Terra e Dignità è stata riammessa alla corsa per il Parlamento europeo grazie all’intervento del Tar a seguito del ricorso portato avanti dal fondatore Michele Santoro.

La campagna elettorale per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno ha quindi preso il via, seppur con un leggero ritardo.

Oggi a Perugia è stata presentata la lista dei candidati per la circoscrizione del Centro Italia, che mandano avanti un forte messaggio di pace, quanto mai necessario visti gli scenari di guerra che infiammano il mondo intero.

Franco Cesario ha presentato i candidati delineando gli obiettivi principali della lista, ovvero un impegno chiaro per la pace per far cessare immediatamente i conflitti in corso e, a lungo termine, promuovere una pace duratura attraverso il disinvestimento nella produzione di armamenti a favore dell’educazione, della sanità e della tutela ambientale.

A fianco di Cesario alcuni dei candidati fra cui l’ex deputata Marta Grande che ha sottolineato l’importanza di reindirizzare le risorse finanziarie: “Parlare di sanità è inutile se i fondi sono destinati agli armamenti”. Presenti anche il politico palestinese Ali Rashid e Fabio Alberti.

Il programma elettorale di Pace Terra Dignità si concentra dunque su tre pilastri fondamentali, la pace, la salvaguardia del pianeta e la promozione della dignità umana. Invoca un’Europa che riscopra i suoi valori fondanti, che si allontani dall’uso delle armi e che lavori attivamente per il cessate il fuoco e la risoluzione pacifica delle dispute. Inoltre, pone l’accento sulla necessità di un’Europa che sia solidale e vicina a tutti i popoli in difficoltà, promuovendo una convivenza umana e il diritto alla felicità.

Insomma, come specificato da Aleberti, la lista si identifica in un gruppo di disertori con una posizione forte e chiara contro la guerra e mossi dalla promozione dei valori umanitari.

Rashid soffermandosi sui giorni bui della sua terra non poteva che esprimere il desiderio per un futuro migliore: “Pace, terra e dignità sono per noi degli auspici” ha concluso.

La lista

Michele Santoro, Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valles, JebFabio Alberti sejenalenols, Ginevra Roberta Bompiani, Giulia Ciafrei, Angelica Gatti, Ali Khalil detto Ali Rashid, Marta Grande, Roberto Mancini, Elena Mazzoni, Tiziano Rea, Rita Scapinelli, Vauro Senesi detto Vauro, Roberta Sforza.