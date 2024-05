Lavoro, Peppucci: “Massimo impegno per garantire dignità e sicurezza”

Oggi l’Umbria si trova ad affrontare sfide significative in termini di sicurezza sul lavoro e Francesca Peppucci, europarlamentare di Forza Italia - Partito Popolare Europeo, ospite a Specchio dei Tempi su Rainews24, ha sottolineato l’importanza di un coordinamento efficace tra le strutture incaricate dei controlli e della prevenzione.

Questa necessità emerge in risposta a recenti eventi tragici nella regione, che hanno evidenziato la criticità di un sistema di sicurezza lavorativo frammentato: “Dobbiamo intervenire per permettere alle persone di lavorare in maniera dignitosa e sicura - spiega Peppucci - è necessario mettere in campo tutte le azioni necessarie per maggiori controlli e prevenzione, promuovendo misure ad hoc”.

E ancora: “Si decide di intervenire troppo spesso quando accadono tragedie e l’Umbria è una delle regioni, purtroppo, protagonista di avvenimenti drammatici”.

L’europarlamentare, candidata nella circoscrizione Italia centrale, durante il programma ha inoltre evidenziato la proposta di nominare un Commissario europeo alla Difesa come strumento per aumentare l’efficienza e la credibilità dell’Unione Europea nel contesto geopolitico globale, rafforzando la posizione dell’UE all’interno della NATO e rispondendo alla fragilità comparativa rispetto a potenze come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina.