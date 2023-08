Elly Schlein torna in Umbria

Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, torna in Umbria. Appuntamento alle 18 a Villastrada, frazione di Castiglione del Lago, alla Festa dell'Unità.

Elly Schlein, scrive il Pd di Castiglione del Lago, "è in campo in tutta Italia per l'"Estate Militante", la campagna estiva del PD incentrata su attuazione del Pnrr, battaglia contro l’autonomia differenziata, sanità, emergenza abitativa, lavoro, modello di sviluppo, clima. La sua presenza alla Festa de l'Unità rappresenta un'opportunità straordinaria per i nostri iscritti e simpatizzanti di tutto il Trasimeno di ascoltare e interagire con la Segretaria del Partito Democratico".

Durante l'evento, Elly Schlein "parlerà delle proposte del Partito Democratico per affrontare le sfide che il paese ha davanti in questo momento cruciale. Sarà inoltre aperta la possibilità di un dialogo costruttivo con i partecipanti, in modo da poter affrontare le preoccupazioni e le idee della comunità in un'atmosfera di scambio e confronto", conclude la nota.