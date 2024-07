Elly Schlein torna a Perugia: "Abolire la legge sull’autonomia differenziata"

Il Partito Democratico fa partire "simbolicamente" da Perugia la raccolta fiume per il referendum per abolizione della legge sull’autonomia differenziata. E lo fa portando a Perugia Elly Schlein. La segretaria nazionale del Pd sarà in piazza Italia dalle 9 di sabato 20 luglio "per sottoscrivere la richiesta di indizione del referendum popolare".

Per il segretario regionale Pd Tommaso Bori "la scelta di partire dall’Umbria, una delle aree interne che sono il cuore del nostro Paese, ci riempie d'orgoglio. Con la firma della nostra segretaria nazionale, si apre una stagione di impegno politico sul territorio per l’abolizione di una legge che mette in discussione i principi fondativi della Costituzione, quali l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, oltre che la coesione nazionale e i principi di uguaglianza e solidarietà. Insieme combatteremo contro questo scempio che aumenta la burocrazia al nord e nega le opportunità al sud, spaccando il Paese per un tornaconto elettorale".