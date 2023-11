Elisoccorso gestito in Umbria, arriva la conferma di una inchiesta della Procura: "Nel mirino la selezione delle future squadre"

"È importante procedere celermente per la definizione delle squadre per l’elisoccorso, ma rimaniamo in attesa delle determinazioni della procura della Repubblica circa l’indagine in corso rispetto alle quali ci adatteremo”: lo ha affermato l'assessore regionale Luca Coletto confermando sia i ritardi nel completare il servizio di emergenza, rispetto alle previsioni iniziali, che l'indagine della Procura di Perugia sulla trasparenza della selezione del personale dopo la denuncia-querela della presidente della Commissione esaminatrice per richiedere l’annullamento in autotutela della prova.

“Va sottolineato che non si tratta di un concorso che prevede nuove assunzioni - ha ribadito Coletto - ma si tratta di una selezione interna che è in carico all’Azienda ospedaliera ed è finalizzata alla selezione dei migliori professionisti per l’attività di elisoccorso. Per quanto riguarda le irregolarità riscontrate dalla Commissione e la denuncia in Procura non ci sono state segnalazioni dal punto di vista istituzionale alla Regione. L’Azienda ospedaliera sta valutando tutte le opportunità, ma ci sentiamo estremamente tranquilli in quanto è in corso un’indagine della Procura che farà totale chiarezza e sancirà il percorso più corretto".

L'esponente del Pd, Tommaso Bori, nel question time, ha denunciato “le numerose segnalazioni che ci arrivano rispetto ad irregolarità. A noi interessa che vengano selezionate le persone più idonee per ricoprire un servizio della punta più avanzata dell’emergenza/urgenza. Rispetto alla prova selettiva non sono permesse ombre”. E poi l'esponente dell'opposizione ha ripercorso le tappe che hanno portato all'apertura delle indagine sulla selezione delle squadre che saranno al servizio del servizio di elisoccorso che per la prima volta sarà tutto umbro dopo anni di convenzione - molto onerosa - con la Regione Marche per il trasporto per l'emergenza-urgenza.

“La selezione interna prevedeva una prima prova propedeutica/pratica, una prova psicoattitudinale e un colloquio orale. La prima era composta da prove pratiche volte ad accertare la resistenza fisica e la predisposizione allo sforzo dei candidati, la loro capacità di movimentazione su un terreno accidentato e impervio, la predisposizione all’arrampicata, l’attenzione generale e l’autocontrollo e la predisposizione ad operare in esposizione. Il tutto con la precisazione che non si stessero cercando atleti".

Entrando nello specifico delle prove, nonostante la specifica dello slot orario per l'illustrazione dell’attività in programma e dei criteri di valutazione’, questi non sarebbero mai stati spiegati. "E questo avrebbe causato - conclude Bori nella sua interrogazione - una fortissima lesione del diritto alla trasparenza delle procedure di selezione del personale. Nel corso delle prove di arrampicata i partecipanti si sono accorti che una delle due pareti era più difficile di quanto annunciato e l’attrezzatura distribuita nelle prove di autocontrollo non era adeguata. Stando poi alle notizie di stampa, nel corso della seconda prova psicoattitudinale sono state riscontrate delle irregolarità tali da indurre il presidente della Commissione esaminatrice a presentare denuncia/querela contro ignoti e a richiedere l’annullamento in autotutela della prova. Su tale situazione, sempre come affermato da notizie di stampa, sta indagando la Procura della Repubblica di Perugia. Alla luce di tutto ciò è necessario chiarire la posizione della Regione ed annullare le prove per procedere ad un nuovo avviso”.