Taccuino elettorale - Antonio Tajani in Umbria per sostenere i candidati di Forza Italia alle prossime amministrative

Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani sarà in Umbria domani, domenica 19 settembre, per un touor elettorale che lo porterà ad Assisi, Spoleto e Amelia.

Questo il programma:

- Ore 15,30 arrivo in Piazza San Rufino - Assisi

- Ore 15,45 Sala della Conciliazione (P.zza del Comune 10, 06081 Assisi) conferenza

stampa “Forza Italia per Assisi” alla presenza del Candidato Sindaco Marco

Cosimetti, del Coordinatore Regionale Forza Italia Umbria Andrea Romizi, del

Coordinatore comunale Fi Leonardo Paoletti, insieme ai nostri Parlamentari, eletti e

dirigenti e ai candidati della lista Forza Italia Progetto Assisi - Ucd

- Ore 16,30 visita in una azienda del territorio assisano

- Ore 17,30 partenza per Spoleto

SPOLETO:

- Ore 18,00 arrivo in Piazza Garibaldi e incontro con il Sottosegretario On. Giorgio

Mulè e caffè Bar Catarinelli

- Ore 18,15 arrivo al Chiostro San Nicolò (Via Gregorio Elladio, 10, 06049 Spoleto PG)

per incontro con elettori e candidati della lista Forza Italia per presentazione idee e

progetti per la Città di Spoleto. Interverranno: il candidato Sindaco Maria Elena

Bececco, Andrea Romizi, Coordinatore regionale Fi Umbria, On. Giorgio Mulè,

Sottosegretario alla difesa e candidato capolista a Spoleto, Paolo Scarabottini,

Coordinatore comunale Fi. A concludere l’incontro sarà l’On. Antonio Tajani,

Coordinatore Nazionale Forza Italia

- Ore 20,00 partenza per Amelia

AMELIA:

- Ore 20,45 arrivo ad Amelia per cena con candidato Sindaco Laura Pernazza, con il

Coordinatore regionale Andrea Romizi, l’On. Raffaele Nevi, il Sen. Fiammetta

Modena, il Coordinatore provinciale Fi Terni Sergio Bruschini.



- Ore 22,00 partenza per Roma