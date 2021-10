Elezioni amministrative, nella notte spuntano gli exit-poll. Bassini: "Spoglio ad urne aperte? Ci penserà l'avvocato"

Ad urne ancora aperte (per il ballottaggio si vota fino alle 15 di oggi) nel sito istituzionale del Comune di Città di Castello appaiono i risultati dello spoglio. E la candidata Luciana Bassini attacca.

"Il 17 ottobre alle 21 la democrazia ha cessato di esistere e con essa il rispetto delle regole. Intorno a quell'ora, infatti, nel sito del comune sono apparsi i risultati di un eventuale spoglio del ballottaggio - si legge in una nota - Dati visibili a tutti. Una pagina con cifre, percentuali e addirittura raffronti. Il tutto ad urne ancora aperte. La pagina è rimasta on line diversi minuti, tanto che sono stati numerosissimi i tifernati che hanno potuto effettuare delle fotografie e inviarmele chiedendo se fosse un fatto normale".

Il Comune sollecitato sulla vicenda ha riferito di un errore di sistema nella pagina che da dopo le 15 di oggi inizierà a riportare i dati dello spoglio. Le urne sono state sigillate ieri sera alla chiusura dei seggi e nessun dato poteva essere tratto dalle schede votate nella giornata di domenica.

"Al di là delle responsabilità di quanto accaduto e delle eventuali conseguenze, in merito alle quali abbiamo dato mandato ad un legale per procedere a segnalare l'accaduto agli organi preposti - conclude la nota della candidata Bassini - questo episodio mi lascia l'amaro in bocca, ed è l'ultimo di una serie di veleni e menzogne contro la mia persona e contro chi mi ha appoggiato, orchestrati da una abile regia?".