Amministrative, Serse Cosmi lancia il progetto Play Time per Perugia

Serse Cosmi scende in campo. Per Perugia, annuncia in un video su Instrgram, con un progetto politico "per tutti" che prende il nome di Play Time. Un'idea di città che mette al centro la cultura, gioco, divertimento, sport, creatività, scuola, libri, musica. Dopo l'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Davide Baiocco per Alternativa popolare di Stefano Bandecchi, ancora un ex grifone, mister Cosmi che Baiocco ha allenato, si mette in gioco. Se nella veste di candidato o di sostenitore del progetto al momento non è dato sapere. Di sicuro c'è il messaggio rivolto proprio a Bandecchi, sindaco di Terni: "Ultimamente vedo il sindaco di Terni occuparsi delle cose di Perugia, è giusto che ce ne occupiamo noi".

Nel breve video con Serse Cosmi protagonisti, i tag di Ralf, celeberrimo dj, Giovanni Guidi, ma anche l'avvocato Vossi, Vittoria Fernandi, cavalerie della Repubblica con il progetto di Numero Zero, Laura Santi, Abderamane Berthet. Del progetto fa parte anche Alessandro Riccini Ricci che lancia l'invito all'incontro di presentazione fissato per il 27 ottobre al cinema Zenith. Se questa nuova "creatura" civica si trasformerà in una lista, come sembra probabile, se proprorrà un suo candidato o se si manterrà estranea alla contesa elettorale, ma appare piuttosto difficile, saranno i prossimi giorni a chiarirlo.