Amministrative, Davide Baiocco è pronto: "Ascoltare i cittadini e rispondere alle loro richieste. Basta con gli straccamurigge"

Davide Baiocco, dice, era emozionato. Alla vigilia era un po’ agitato, poi quando la presentazione ha preso il via, “è come quando devi giocare una partita, una volta che inizia pensi solo a giocare”. Davide Baiocco, ex grifone tra i più amati del Perugia gaucciano, formalizza pubblicamente la candidatura a sindaco per Alternativa popolare che il suo leader, e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, aveva già annunciato da tempo tramite i social con un video insieme all’ex calciatore, ora imprenditore, alla guida dell’azienda di famiglia creata dal padre, “la mia fonte d’ispirazione, l’esempio da seguire”, che alla presentazione alla sala della Vaccara, siede in prima fila. La sala è piena. Sostenitori, simpatizzanti del nuovo partito, ex militanti politici e amministratori, leghisti, pentastellati. C’è anche qualcuno dell’attuale amministrazione comunale. Curiosità o l’occasione per soppesare l’avversario? Perché che possa essere un alleato appare molto difficile. Stando almeno alle parole del coordinatore regionale del Ap, Riccardo Corridore, che è anche vice sindaco di Terni: “Noi andiamo per la nostra strada con il nostro progetto, ci saranno lite civiche in appoggio”, ma di affiancarsi o entrare a far parte di uno degli schieramenti “classici” il partito non sembra avere intenzione, come è già successo a Terni. “Perugia merita di rinascere – aggiunge Corridore – è una città che sembra essersi lasciata andare. Davide Baiocco è la persona giusta per questo, perché è uno che non molla mai, come da calciatore. E noi di Ap siamo abituati a lottare”. “Un sindaco deve essere un costruttore di benessere e non un amministratore di condominio” sottolinea Cristian Brutti, coordinatore provinciale del partito. Carlo Pacelli, che guida il partito a livello comunale, mette sul concreto l’impegno del futuro sindaco: “Nei primi cento giorni, via tutte le buche dalle strade di Perugia”. Baiocco, dopo i ringraziamenti di rito, risponde alla domanda che inevitabilmente gli sarebbe stata fattà: perché. “Sono sempre stato lontano dalla politica, un osservatore esterno che si chiedeva, ogni volta, come mai non si riuscisse a far cambiare le cose”. Poi l’idea di mettersi in gioco in prima persona per provare a cambiarle queste cose che non vanno: “Rappresentare Perugia come primo cittadino per me sarebbe un onore grandissimo, membro di una squadra che vuole cambiare le cose. Ci sono tre parole che mi ispirano: libertà, di fare quello in cui si crede; il servizio, a favore della città; contribuzione, dare il proprio contributo a questo cambiamento”. Baiocco, calciatore di un Perugia di un'epoca d'oro, candidato dal partito creato dall'ex presidente della Ternana, oggi sindaco di Terni: "No, non c' dualismo".

Fare quello di cui la città ha bisogno, quello di cui i cittadini hanno bisogno: “Partiamo dall’ascolto delle necessità per poi avanzare la nostra proposta. Credo che l’ascolto si sia perso”. Ascoltare poi fare, la filosofia di un partito che si definisce composto da “uomini dei fatti”, “E non delle chiacchere” sottolinea Stefano Bandecchi, ricordando come il partito da lui fondato sia composto “non da moderati, ma da equilibrati”. Composto da molte anime o correnti “come la Democrazia cristiana, che sembra una brutta parola ma non lo è. Non c’è da temere di rivendicare certe origini, che riproponiamo in versione moderna. I moderati? Per trent’anni c’hanno solo fregato”. Baiocco, conferma, è la persona giusta: “Ha saputo tenere uniti spogliatoi, è stato un campione, è un imprenditore. Conosce il valore dei fatti”. Uomini dei fatti, non “straccamurigge” perché il Comune funzioni al meglio. Baiocco è sceso in campo.