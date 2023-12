Partecipazione record alle elezioni universitarie: il rettore Oliviero esprime la sua soddisfazione e si congratula con gli studenti

Gli studenti dell’Università di Perugia hanno eletto i loro rappresentanti nei vari organi accademici e regionali. Le votazioni si sono svolte il 12 e il 13 dicembre, coinvolgendo Consiglio di amministrazione, Senato Accademico, Consiglio degli studenti, Consiglio di dipartimento, Consigli di corso di studio e Commissioni di garanzia degli studenti della Regione Umbria.

Il rettore Maurizio Oliviero ha espresso la sua soddisfazione per il risultato: “Un dato che ci appare particolarmente significativo è quello relativo all’affluenza registrata, pari a circa il 44%. Una straordinaria partecipazione, la più alta di sempre, che dimostra come un’istituzione capace di porsi in una posizione di vero ascolto delle idee e delle iniziative dei giovani, ne incoraggia il coinvolgimento, consentendo loro di farsi parte attiva dei processi decisionali, democratici e strategici, a sicura garanzia di reciproco beneficio”.

E ancora: “Alle elette e agli eletti vanno, dunque, i miei migliori auguri per un proficuo lavoro e l’impegno che continueremo ad ascoltare. Un ringraziamento particolare va, infine, a tutte le candidate e ai candidati che, mettendosi generosamente a disposizione, hanno dimostrato un’attenzione e uno spirito di appartenenza encomiabili nei confronti dell’Ateneo” ha concluso il rettore.

Sono risultati eletti:

in Senato Accademico: n. 4 rappresentanti della Lista “Udu - Sinitra Universitaria” per il biennio accademico 2023/2025

in Consiglio di Amministrazione: n. 2 rappresentanti della Lista “Udu - Sinitra Universitaria” per il biennio 2024/2025

nel Consiglio degli Studenti per il biennio 2024/2025:

- n: 24 rappresentanti della Lista “Udu - Sinitra Universitaria”;

- n. 3 rappresentanti della Lista “Idm – Idee in movimento”

- n. 3 rappresentanti della Lista “Unismart – Direzione studenti”

nella Commissione di Garanzia degli Studenti della Regione Umbria per il biennio 2024/2025:

- n. 5 rappresentanti della Lista “Udu - Sinitra Universitaria”

- n. 1 rappresentanti della Lista “Idm – Idee in movimento”

- n. 1 rappresentanti della Lista “Unismart – Direzione studenti”

Si è proceduto, inoltre, all’elezione dei rappresentanti nei Consigli dei 14 Dipartimenti dell'Ateneo e nei Consigli di Corso/Intercorso di Laurea.