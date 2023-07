Elezioni, il Pd scalda i motori e chiama a raccolta gli alleati: "Costruire coalizioni forti"

Urne, dopo urne, dopo urne. Arriva un anno importante sul fronte elettorale. E il Partito Democratico prende la rincorsa. "Tutti in campo per combattere le destre e costruire l'alternativa", sottolinea il segretario regionale del Pd dell'Umbria, Tommaso Bori.

Per le prossime elezioni amministrative "prioritaria sarà la costruzione di coalizioni forti per le città al voto sopra i 15mila abitanti e intese e intese ampie in tutti i comuni impegnati nella prossima tornata elettorale". Perugia compresa. E non è poco. Sul tavolo del Partito Democratico, alla ricerca di alleati, ci sono questioni come "la sanità, il Pnnr e il suo stato di attuazione, le nuove povertà e disuguaglianze, il diritto alla salute, la lotta contro riforma Calderoli". E anche l'Estate Militante di Elly Schlein.

Intanto la macchina dem si è messa in moto: "In vista delle prossime sfide elettorali e per mettere a disposizione del Pd dell’Umbria le migliori risorse e il massimo impegno nei prossimi giorni il segretario annuncerà la nuova segreteria regionale, la costituzione dei dipartimenti e delle consulte".