ELEZIONI Umbertide, dietro liste e candidati l'ombra dei soliti noti e dei grandi burocrati. Il rumors sull'ultimo sondaggio

Anche ad Umbertide si vota il 14 maggio per rinnovare l’amministrazione comunale che da cinque anni è guidata dal sindaco Carizia sostenuto da una coalizione di centrodestra. Difficile dimenticare la grave crisi politica che fece dimettere il sindaco Marco Locchi sfiduciato da una parte della sua maggioranza Pd con l’aiuto di Umbertide Cambia gruppo questo che era all’opposizione e che con i suoi leader locali Stefano Conti e Giovanni Codovini si erano sempre contraddistinti per una feroce opposizione al Pd umbertidese ed al suo leader ex onorevole Giulietti.

Marco Locchi venne sfiduciato soltanto perché non aveva obbedito in maniera succube ai diktat di qualche personaggio dell’entourage piddino. Questi giochetti fecero commissariare il comune con negative ripercussioni di immagine ed economica per tutta la comunità umbertidese. IL centrosinistra fu sonoramente punito dagli elettori. ed al ballottaggio prevalse pesantemente l’attuale sindaco Carizia. Contro la candidata Avorio palesemente abbandonata da chi l’aveva fatta candidare.

Ma questo è il passato, oggi è’ tutta un’altra storia. Il tradito Locchi ha riabbracciato l’ex Giulietti vero regista del centro sinistra umbertidese, attirando nella sua tela. anche i nemici di sempre Conti e Codovini che nella speranza di uno strapuntino hanno rinnegato il loro passato, alleandosi con il nemico di sempre ovvero il Pd di Giulietti.

Il centrosinistra sceglie un candidato presentabile Sauro Anniboletti, un medico di famiglia di settantuno anni da sempre distante dalla politica e con nessuna esperienza amministrativa da contrapporre al sindaco uscente sostenuto. da 5 liste di cui due civiche dietro una delle quali sembra esserci l’ombra di Guasticchi ex consigliere regionale e presidente della provincia in forte polemica con i vertici Pd locali.

Poi ci sono alcune liste minori figlie sempre del passato dove spicca il vecchio comunista come l’ex assessore Rosi e in buona compagnia di ex dirigenti di importanti enti locali a capo di sigle di partiti con un radicamento sulla società tutto da dimostrare. Il Pd locale deve fare i conti con la lista Corrente capitanata dal. giovane Rondoni , che potrebbe rappresentare un vero tsunami per le sparute truppe del Pd.

I sondaggi veri, presunti o pilotati ne girano tanti, ma nessuno li ha visti sulla carta. L’ultimo che sta spopolando ad Umbertide: conferma il vantaggio del sindaco uscente e del centrodestra con una forbice che oscilla 45-48%, Anniboletti (33-35%), Tosti (tra il 3-6%), Rondoni (5-8%), Nanni (2-4%). Dati ufficiosi, dati a chiacchiere… le urne diranno la verità.