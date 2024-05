Elezioni, Forza Italia porta Tajani in Umbria: il tour

Il momento delle urne si avvicina e Forza Italia si gioca la carata Antonio Tajani in vista delle elezioni. Il 31 maggio, fanno sapere dal partito, il ministro degli Esteri sarà in tour in Umbria accompagnato da Raffaele Nevi, Andrea Romizi, Fiammetta Modena, Stefano Fatale, Francesca Peppucci, Roberto Morroni e Catia Polidori.

Ecco le tappe.

Alle ore 17, si legge nella nota, sarà a Orvieto al Palazzo del Capitano del Popolo con la candidata sindaco Roberta Tardani.

Alle ore 19 sarà a Perugia alla Pro loco di Capanne per la cena di chiusura della lista Fare Perugia con Romizi - Forza Italia, con Andrea Romizi, la candidata sindaco Margherita Scoccia e Francesca Peppucci, europarlamentare ricandidata al Parlamento Europeo per la lista Forza Italia-Noi moderati.

Alle ore 21.00 sarà a Foligno a Palazzo Trinci con il candidato sindaco Stefano Zuccarini.