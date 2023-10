Elezioni comunali a Perugia, sondaggi e potenziali candidati a sindaco: le indiscrezioni

Prima notizia: esistono più sondaggi. Tre, dicono alcuni, con colori diversi. Il famigerato sondaggio del Partito Democratico per le elezioni comunali di Perugia c'è, ma non è l'unico che trova spazio sui tavoli che contano. E ora ci dei risultati che girano tra Roma e corso Vannucci, pronti per le valutazioni politiche.



Dalle pagine delle rilevazioni spuntano alcuni nomi di potenziali candidati a sindaco. In un caso nomi sondaggiati per notorietà, per fiducia e per il combinato disposto tra le due. Secondo le indiscrezioni ne esce una specie di classifica. Il primo? Dicono sia Serse Cosmi, l'ex allenatore del Perugia che il 7 novembre presenterà al cinema Zenith il progetto “Play Time Perugia”. Poi seguono anche i nomi del civico Paolo Belardi, professore ordinario di Composizione architettonica e urbana dell'Università di Perugia, e di Massimo Monni, ex consigliere regionale. L'ultimo arrivato in questa specie di classifica di uno dei sondaggi? Andrea Fora.



Ma non è finita qui. Secondo alcuni retroscena in una delle rilevazioni ci sono anche dei nomi del centrodestra, con derby annesso: Margherita Scoccia, Fratelli d'Italia, attuale assessore all'urbanistica della giunta Romizi, e Edi Cicchi, Progetto Perugia, attuale assessore alle politiche sociali della giunta Romizi. Il loro è un testa a testa, ma entrambe sotto a Cosmi (ma la barra non lo raggiunge).



Ora, uno dei sondaggi è di ottobre ed è preparatorio. Cioè sui mai ben chiariti orientamenti di voto. Le manovre sono appena cominciate e le diplomazie si danno gran da fare a far quadrare cerchi e soprattutto gli ellissi. Ma i numeri – di solito - qualche indicazione la danno. A proposito di numeri: dicono che nel sondaggio un centrosinistra a campo larghissimo, cosa apprezzata dagli elettori non Pd ma di centrosinistra, sia dato a una manciata di decimali dal centrodestra. Attenzione, nulla di certo. Attendere, prego: la primavera è lontana. E molto è ancora da decidere.