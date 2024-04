Elezioni a Perugia, Scoccia: "In questi ultimi anni boom di turisti a Perugia"

Per Margherita Scoccia, candidata del centrodestra più civici a sindaco di Perugia per elezioni di giugno, il turismo in città "non ha mai raggiunto numeri così alti". E il Giubileo del 2025 "rappresenta una straordinaria occasione per far crescere ulteriormente il nostro turismo che saprà attrarre moltissimi pellegrini in Umbria, più in particolare ad Assisi, città con la quale ho intenzione di aumentare i collegamenti per consentire ai fedeli di raggiungere più comodamente Perugia". Come? "Voglio collegamenti efficienti dall’aeroporto per raggiungere il centro della città - sottolinea Scoccia - . Perugia è pronta ad accogliere tutti i turisti perché il turismo genera appeal in termini di immagine e ricchezza per il nostro territorio in quanto della presenza dei turisti beneficiano musei, ristoratori, bar, locali e negozi".

Secondo l'attuale assessore all'urbanistica della giunta Romizi la media a Perugia è "di 3.218 turisti al giorno, ossia il 17% dei viaggiatori che approdano in Umbria. Mediamente i turisti si fermano a Perugia 2,57 giorni, più che ad Assisi. Si tratta di numeri altissimi cresciuti gradualmente negli anni, numeri dei quali andiamo molto orgogliosi che dimostrano la forte sinergia tra l’amministrazione comunale e l’assessorato regionale al turismo guidato da Paola Agabiti Urbani che sta svolgendo un lavoro eccezionale".

Rispetto al 2014, aggiunge, "le presenze nella nostra città sono passate da 978.907 a 1.174.884 (+196 mila). Dieci anni fa i turisti giornalieri in media erano 2.681, oggi le presenze quotidiane sono cresciute di 537 unità, attestandosi a quota 3.218. Nello stesso periodo di riferimento gli stranieri sono aumentati di quasi il 25% passando da 311.227 a 406.489".