Elezioni, Salvini tiene sul Tesei-bis: "Squadra che vince non si cambia"

“Squadra che vince non si cambia, per me il centrodestra in Umbria ha una scelta sola. La governatrice si chiama e si chiamerà Donatella Tesei”. Così Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti, a margine del congresso della Lega Umbria, a Perugia, in relazione alla candidatura alle prossime elezioni dell’attuale presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. “Con gli alleati c’è l’impegno che dove si governa bene insieme si continui così. Si voterà Abruzzo, nessuno mette in discussione il governatore e la sua squadra. Tesei sta governando l’Umbria bene, lo dicono non solo i numeri, ma la gente” ha aggiunto, precisando che l’ipotesi di un altro candidato “non è un tema è sul tavolo”. “In Umbria c’è un’ottima gestione del governo regionale, c’è la Lega con il centrodestra alla guida di tanti Comuni, puntiamo a crescere ad allargarci, stiamo crescendo in tutta Italia. Per me l’Umbria è un modello di buongoverno, perché arrivare al governo dopo decenni e decenni di sinistra e di Pd ovviamente comporta pazienza, lavoro, coraggio” ha aggiunto ancora, augurando buon lavoro al prossimo segretario regionale, Riccardo Augusto Marchetti.