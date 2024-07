Elezioni regionali Umbria, ci sarà anche il Fronte del Dissenso: Moreno Pasquinelli candidato presidente

"Cacciare i mercanti dal tempio, espugnare il Palazzo regionale, centro di corruzione e depravazione politica, affinché diventi una vera casa del popolo". Detto in altro modo: il Fronte del Dissenso - movimento noto per le manifestazioni contro il green pass - annuncia che parteciperà alle elezioni regionali dell'Umbria con una sua lista. E hanno anche il candidato presidente: Moreno Pasquinelli.

Dal Fronte lo definiscono "storico esponente dell’Umbria che non si è mai piegata davanti ai poteri forti, che non ha mai fatto compromessi coi politicanti al loro servizio".

Pasquinelli si aggiunge così agli altri candidati alla presidente della Regione: Marco Rizzo con "Umbria sovrana nel cuore"; Stefano Bandecchi per Alternativa Popolare; molto probabilmente Donatella Tesei per il centrodestra e Stefania Proietti per il centrosinistra.