Elezioni regionali, Roberto Fiore di Forza Nuova si candida a presidente dell'Umbria

Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, si candida alle elezioni regionali a presidente dell'Umbria e "lancia la proposta che le Autorità nazionali, regionali e comunali provvedano ad uno screening per tutti coloro che si sono vaccinati contro il Covid-19"

Lo annuncia Forza Nuova in una nota in cui spiega che "la sua discesa in campo avviene all'indomani del crollo dell'accusa nel processo del 9 ottobre (storico giorno della protesta anti Cgil su Green pass) e dell'attenzione dedicata recentemente da Donald Trump in colloqui con Robert Kennedy Jr. sugli effetti avversi del vaccino".

Fiore si aggiunge agli altri candidati alla presidente della Regione: Moreno Pasquinelli del Fronte del Dissenso; Marco Rizzo con "Umbria sovrana nel cuore"; Stefano Bandecchi per Alternativa Popolare; molto probabilmente Donatella Tesei per il centrodestra e Stefania Proietti per il centrosinistra.