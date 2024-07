Elezioni regionali, il centrosinistra più civici sceglie Stefania Proietti

E quindi Stefania Proietti, la sindaca di Assisi, è il nome del Patto Avanti, cioè il centrosinistra più civici, per la corsa alla Regione Umbria.

L'attuale presidente della Provincia di Perugia è la prima scelta di Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5Stelle, Demos e civici. Dopo la riunione di Foligno di mercoledì 10 luglio la proposta - sì, perché la sindaca di Assisi deve ancora accettare ufficialmente - è arrivata.

Una versione riveduta e territorialmente allargata dello schema Perugia con la scelta di Vittoria Ferdinandi.

Ora non resta che attendere. Ma il tempo, come sempre, stringe.

Al momento, quindi, i nomi per elezioni regionali, oltre a quello col punto di domanda di Stefania Proietti, dovrebbero essere quelli della presidente uscente, Donatella Tesei, per il centrodestra, e quello del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per Altenativa popolare. A questi andrà aggiunto quello di Democrazia Sovrana e Popolare che sabato 13 luglio presenterà ufficialmente il suo candidato.