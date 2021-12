Elezioni, Provincia di Perugia al voto per eleggere presidente e consiglio

Provincia di Perugia al voto Sono in pieno svolgimento, al Centro Congressi Capitini, le operazioni di voto per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio.

Alle 12 su 811, tra sindaci e consiglieri comunali aventi diritto al voto, si sono recati alle urne circa 300 elettori. Alle 16, invece, sono stati 550 (il 67,8%) gli aventi diritto che si sono recati alle urne. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana è stato anche istituito un seggio volante per consentire ai sindaci e ai Consiglieri comunali in quarantena di poter esprimere il proprio voto.

Le operazione proseguiranno fino alle 20, per poi procedere allo spoglio. In tarda serata saranno resi noti i risultati.

Due liste in campo: quella del centrodestra più civici di Stefano Zuccarini (Provincia Libera), sindaco di Foligno, e l'altra di centrosinistra di Stefania Proietti (Provincia Unita), sindaco di Assisi.

I candidati per il consiglio

Provincia Libera: Nicola Alemanno (Norcia), Jacopo Barbarito (Giano dell'Umbria, Catia Degli Esposti (Bastia Umbra), Giovanni Dominici (Umbertide), Giada Gelosia (Marsciano), Chiara Generotti (Fossato di Vico), Fabiana Grullini (Campello sul Clitunno), Gino Puletti (Perugia), Roberta Ricci (Perugia), Francesco Rubeca (Magione), Filippo Schiattelli (Città di Castello), Fausto Risini (sindaco di Citta della Pieve).

Provincia Unita: Cristian Betti (Corciano), Erika Borghesi (Perugia), Maria Pia Bruscolotti (Massa Martana), Diego Catanossi (Spoleto), Scilla

Cavanna (Assisi), Gino Emili (Cascia), David Fantauzzi (Foligno), Giampiero Fugnanesi (Assisi), Moreno Landrini (spello), Letizia Michelini (Monte Santa Maria Tiberina), Laura Servi (Bastia Umbra), Francesco Zaccagni (Gubbio)