Elezioni, Provincia di Perugia al voto: Stefania Proietti nuovo presidente

Provincia di Perugia al voto Sono in pieno svolgimento, al Centro Congressi Capitini, le operazioni di voto per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio.

Aggiornamento ore 23.19 - "La vittoria del centrosinistra alle elezioni provinciali di Perugia con Stefania Proietti è la dimostrazione del lavoro in corso del Partito democratico per costruire un campo largo progressista e riformista, aperto ai tanti movimenti civici che si ritrovano nei valori di centrosinistra. Stefania Proietti ne è stata la perfetta interprete, buon lavoro a lei e a tutti i consiglieri della Provincia". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, al termine delle elezioni provinciali di Perugia.

Aggiornamento ore 23.17 - Provincia di Perugia, vince il centrosinistra. Stefania Proietti nuovo presidente: "Sarà un Comune potenziato"

Aggiornamento ore 22.42 - Arriva l'ufficialità. E’ Stefania Proietti, sindaco di Assisi con il 51,3% corrispondente a 393 voti assoluti e 48mila 661 voti ponderati, la nuova presidente della Provincia di Perugia espressione del centrosinistra con la Lista “Provincia Unita”.

Lo sfidante Stefano Zuccarini, sindaco di Foligno si è fermato al 48,7% corrispondente a 312

voti assoluti equivalenti a 46mila 229 voti ponderati.

E’ la prima donna alla guida dell’amministrazione provinciale. “Ringrazio tutta la squadra che ha creduto alla mia candidatura – sono le parole della neo eletta presidente -. Vorremmo rivedere una Provincia che riparte con questo slancio ed entusiasmo. Una Provincia intesa come Comune potenziato, un luogo dove sindaci, amministratori e consiglieri si sentano a casa e supportati. Un Ente che potenzi le loro capacità di amministratori”.

Le urne si sono chiuse alle ore 20, al Centro Congressi Capitini, dove per tutta la giornata del 18 dicembre, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni della Provincia di Perugia si sono recati al voto per il rinnovo degli organi istituzionali dell’Ente. Degli 811 aventi diritto hanno votato 719 pari al 88,65%.

Aggiornamento ore 22.28 - "Ancora una volta in poco più di due anni è il Civismo a far vincere i valori e l'identità dell'Umbria. Buon lavoro Stefania, Presidente di tutti e garante del leale rapporto con le comunità locali al di là dei colori politici di chi li amministra. Avanti così", scrive il consigliere regionale Andrea Fora.

Aggiornamento ore 22.14 - "Abbiamo vinto e ribaltato una sconfitta annunciata: la squadra, il progetto, le idee, la buona politica e la capacità di governo contano più dei giochi di potere. E il meglio deve ancora venire", scrive Tommaso Bori, segretario regionale del Partito Democratico dell'Umbria, su Facebook.

Aggiornamento ore 22.07 - "Congratulazioni a Stefania Proietti, prima donna Presidente della Provincia di Perugia", scrive il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, Simona Meloni, in un post su Facebook.

L'affluenza - Alle 12 su 811, tra sindaci e consiglieri comunali aventi diritto al voto, si sono recati alle urne circa 300 elettori. Alle 16, invece, sono stati 550 (il 67,8%) gli aventi diritto che si sono recati alle urne. Alle 20, infine, l'affluenza registrata è dell’88,6%, pari a 711 votanti su 811 aventi diritto.

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana è stato anche istituito un seggio volante per consentire ai sindaci e ai Consiglieri comunali in quarantena di poter esprimere il proprio voto.

Le operazione proseguiranno fino alle 20, per poi procedere allo spoglio.

Due liste in campo: quella del centrodestra più civici di Stefano Zuccarini (Provincia Libera), sindaco di Foligno, e l'altra di centrosinistra di Stefania Proietti (Provincia Unita), sindaco di Assisi.

I candidati per il consiglio

Provincia Libera: Nicola Alemanno (Norcia), Jacopo Barbarito (Giano dell'Umbria, Catia Degli Esposti (Bastia Umbra), Giovanni Dominici (Umbertide), Giada Gelosia (Marsciano), Chiara Generotti (Fossato di Vico), Fabiana Grullini (Campello sul Clitunno), Gino Puletti (Perugia), Roberta Ricci (Perugia), Francesco Rubeca (Magione), Filippo Schiattelli (Città di Castello), Fausto Risini (sindaco di Citta della Pieve).

Provincia Unita: Cristian Betti (Corciano), Erika Borghesi (Perugia), Maria Pia Bruscolotti (Massa Martana), Diego Catanossi (Spoleto), Scilla

Cavanna (Assisi), Gino Emili (Cascia), David Fantauzzi (Foligno), Giampiero Fugnanesi (Assisi), Moreno Landrini (spello), Letizia Michelini (Monte Santa Maria Tiberina), Laura Servi (Bastia Umbra), Francesco Zaccagni (Gubbio).

Provincia di Terni, Pernazza Presidente

Laura Pernazza, candidata dal centrodestra, è il nuovo presidente della Provincia di Terni. Il sindaco di Amelia conquista Palazzo Bazzani e batte il presidente uscente, Giampiero Lattanzi, sindaco di Guardea.

Le operazioni di voto si sono concluse alle 20 di oggi, 18 dicembre. Ad urne chiuse ha votato l’83,6 per cento degli aventi diritto, corrispondenti a 342 votanti, tra sindaci e consiglieri comunali, (di cui 4 con seggio speciale Covid) su 409 aventi diritto per i 33 Comuni della provincia.

Alle 13 la percentuale di votanti era stata del 45,23%, con 185 votanti. Alle 17 invece la percentuale si era alzata al 72,86%, a fronte di 298 votanti. Alle amministrative del 2017 la percentuale finale di votanti era stata del 72,86%.

La nota ufficiale - Laura Pernazza, sindaco di Amelia, è il nuovo presidente della Provincia di Terni. Lo spoglio elettorale, iniziato poco dopo le 20 in Provincia (sala del Consiglio), ha decretato la Pernazza presidente avendo battuto l’uscente Giampiero Lattanzi. Con il voto ponderato la Pernazza ha ottenuto un coefficiente di 49.217, superiore a quello di Lattanzi che è stato pari a 39.705.

Dopo lo scrutinamento del presidente è ora in corso quello per i candidati al Consiglio provinciale.