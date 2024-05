Primo Maggio, Scoccia e il lavoro: "Servono risposte concrete, agevoleremo le assunzioni dei giovani"

"Il Primo maggio ci ricorda che il lavoro è innanzitutto un diritto - dice la candidata sindaco di Perugia -. Servono risposte concrete affinché la parola lavoro sia sempre più lontana da sfruttamento, precariato e insicurezza. Lavoro è tutt’altro: lavoro è libertà, crescita, legalità, sicurezza, parità, dignità e coesione sociale". Parole di Margherita Scoccia, candidata sindaco del centrodestra più civici per le elezioni comunali a Perugia. Il progetto, spiega, "prevede di non perdere giovani lavoratori, anche specializzati, a Perugia, individuando forme di agevolazione per gli imprenditori che assumeranno nelle loro aziende under 30 residenti in città".

Nei piani di Margherita Scoccia ci sono anche "l’attuazione di politiche per il lavoro giovanile e la nascita di start up" offredno "sostegno nella ricerca degli alloggi a tutti quei giovani che decideranno di trasferirsi a Perugia per lavorare".

"Nell’ottica di attrarre nuova forza lavoro specializzata vorrei istituire un ufficio di relazioni con le università e con gli istituti di formazione, promuovendo politiche integrate con la Regione tra scuole e mondo del lavoro per consentire ai giovani di trovare un impiego appena ultimati gli studi - spiega Scoccia - coinvolgendo quanto più possibile nell’inserimento al lavoro i Neet".

E ancora. Nei progetti di Scoccia c'è anche quello di "creare uno spazio nell’area di Fontivegge nel quale svolgere attività di ricerca, sviluppo e piccole produzioni industriali".



"Mi impegnerò - conclude Scoccia - ad aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro per combattere il drammatico fenomeno delle ‘morti bianche’ e degli infortuni, soprattutto nei cantieri". Scoccia annuncia anche "politiche per reintrodurre le donne vittime di violenza nel mondo del lavoro, nell’ottica di aiutarle a recuperare la dignità e l’indipendenza".