Elezioni politiche 2022, la diretta dello spoglio: i risultati in tempo reale

SPOGLIO Elezioni Camera Umbria 2 Uninominale e Proporzionale - SPOGLIO Elezioni Camera Umbria 1 Uninominale - Elezioni Camera Umbria (Proporzionale) - Elezioni Senato Umbria

Aggiornamento ore 00.43 - Senato, lo spoglio in diretta

Aggiornamento ore 00.42 - I risultati del collegio Umbria 2 della Camera

Aggiornamento ore 00.41 - I risultati del collegio Umbria 1 della Camera

Aggiornamento ore 00.36 - Senato, scrutinate 93 sezioni (su 1.004): centrodestra al 48,13%. Azione-Italia Viva 7,68%, centrosinistra 26,77%, M5s 11,65%.

Aggiornamento ore 00.34 - Seconda proiezione nazionale SWG: Parito Democratico al minimo storico

Aggiornamento ore 00.30 - Senato, scrutinate 63 sezioni (su 1.004): Fratelli d'Italia al 31,43%, Pd al 22,27%. Lega all'8,64%.

Aggiornamento ore 00.27 - Camera, scrutinate 5 sezioni (su 1.004): centrodestra al 56,08%.

Aggiornamento ore 00.24 - Senato, scrutinate 56 sezioni (su 1.004): centrodestra al 48,15%, centrosinistra al 27,11%, M5s all'11,24%.

Aggiornamento ore 00.22 - Affluenza, dato quasi definitivo (mancano 2 comuni all'appello): crollo di 10 punti percentuali rispetto alle passate elezioni. Alle urne il 68,8% (90 comuni su 92).

Aggiornamento ore 00.20 - Senato, scrutinate 38 sezioni (su 1.004). Centrodestra avanti con il 49,61%.

Aggiornamento ore 00.18 - Camera, scrutinate 3 sezioni (su 1.004). Centrodestra al 48,98%, centrosinistra al 24,49%, M5s al 10,71%.

Aggiornamento ore 00.15 - Affluenza. Con 90 comuni su 92 il dato dell'affluenza in Umbria alle 23 è del 68,8%.

Aggiornamento ore 00.13 - Senato, la diretta dello spoglio

Aggiornamento ore 00.09 - Senato, scrutinate 18 sezioni (su 1.004). Centrodestra al 51,94%

Aggiornamento ore 00.05 - Affluenza. Con 88 comuni su 92 il dato dell'Umbria si ferma al 68,7%.

Aggiornamento ore 00.01 - Senato, scrutinate 10 sezioni (su 1.004). Centrodestra al 53,5%. Centrosinistra al 22,9%. M5S al 10,47%.

Aggiornamento ore 23.59 - Camera, scrutinate 2 sezioni (su 1.004). Centrodestra al 46,48%.

Aggiornamento ore 23.57 - Senato, scrutinate 9 sezioni (su 1.004). Centrodestra avanti con il 53,29%.

Aggiornamento ore 23.56 - Affluenza. Con 87 comuni su 92 il dato regionale è del 68,37%.

Aggiornamento ore 23.52 - Affluenza. Con 85 comuni su 92 in Umbria ha votato il 68,81% degli aventi diritto. Il dato si va consolidando.

Aggiornamento ore 23.50 - Scrutinate tre sezioni del Senato (su 1.004): centrodestra avanti con il 58,62%.

Aggiornamento ore 23.49 - Scrutinata la prima sezione della Camera (su 1.004): centrodestra avanti con il 48,98%.

Aggiornamento ore 23.45 - Affluenza, primi dati. Con 82 su 92 il dato si attesta sul 69,17%.

Aggiornamento ore 23.40 - Scrutinata la prima sezione del Senato (su 1.004): centrodestra avanti con il 54%.

Aggiornamento ore 23.27 - Affluenza, primi dati. Con 78 comuni su 92 rilevati in Umbria il dato è del 68,87%.

Aggiornamento ore 23.35 - Exit poll Opinio Rai: centrodestra tra il 41-45% Stando al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5S è al 13,5%-17,5%. Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Altri 4-6.

Aggiornamento ore 23.34 - Senato exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai: stima dei seggi. Centrodestra una forchetta tra 111 e 131, per il centrosinistra tra 33 e 53, per il movimento 5 stelle tra 14 e 34. Azione e Italia viva tra i 4 e i 12 seggi, Italexit 0. Camera: al centrodestra andrebbero tra 227 e 257 seggi, al centrosinistra 78-98 seggi, ai 5 Stelle tra i 36 e i 56 seggi, ad Azione-Iv 15-25 seggi.

Aggiornamento ore 23.32 - I primi exit poll Swg: Fratelli d'Italia primo partito. Leggi l'articolo con tutti i dettagli.

Fratelli d'Italia 25 (23-27 per cento)

Pd 20 (18-22 per cento)

M5s 15,5 (13.5-17.5 per cento)

Lega 11.5 (9.5-13.5 per cento)

Forza Italia 7 (6-8 per cento)

Azione Italia Viva 7 (6-8 per cento)

Verdi-Sinistra 3,5 (3-4 per cento)

+Europa 2,5 (2-3 per cento)

ItalExit 2,5 (2-3 per cento)

Noi Moderati 1,5 per cento

Unione Popolare 1 per cento

Impegno Civico 1 per cento

Aggiornamento ore 23.30 - Primo intention poll realizzato da Tecné. Con una copertura del campione pari al 71% il Centrodestra sarebbe avanti al Senato con una forchetta tra il 41,5 e il 45,5%. Centrosinistra dato al 25-29%. M5s 14-18%. Azione tra il 5 e il 9%. Italexit tra 1,5 e 3,5%. Tra i singoli partiti Fdi 22,5-26,5%, Lega 8,5-12%, Forza Italia 5-9%, Pd 17-21%

Aggiornamento ore 23.28 - I primi exit poll nazionali

Aggiornamento ore 23.26 - Con 71 comuni su 92 l'affluenza in Umbria è del 68,84%.

Aggiornamento ore 23.23 - Affluenza, primi dati. Con 68 comuni su 92 la media regionale è del 68,82%

Aggiornamento ore 23.20 - Affluenza, primi dati. Con 64 comuni su 92 l'affluenza si ferma al 68,92%.

Aggiornamento ore 23.18 - Affluenza, primi dati. Con 62 comuni su 92 il dato è del 68,97%.

Aggiornamento ore 23.17 - Affluenza, primi dati. Con 59 comuni su 92 il dato delle 23 scende al 68,86%

Aggiornamento ore 23.15 - Affluenza, primi dati. Con 53 comuni su 92 il dato sale al 69,01%.

Aggiornamento ore 23.13 - Affluenza, primi dati. Con 50 comuni su 92 si scende al 68,89%

Aggiornamento ore 23.12 - Affluenza, primi dati. Con 44 comuni su 92 il dato scende al 69,07%.

Aggiornamento ore 23.10 - Affluenza, primi dati. Con 36 comuni su 92 l'affluenza scende al 69,25%.

Aggiornamento ore 23.09 - Affluenza, primi dati. Con 28 comuni su 92 l'affluenza è del 70,09%.

Aggiornamento ore 23.08 - Affluenza, primi dati. Con 26 comuni su 92 l'affluenza è del 70,17%.

Aggiornamento ore 23.07 - Affluenza, primi dati. Con 24 comuni su 92 l'affluenza in Umbria è del 69,36%

Aggiornamento ore 23.05 - Affluenza, primi dati. Con 17 comuni su 92 l'Umbria fa registrare il 68,65% (contro il precedente 78,97%).

Aggiornamento ore 23.03 - In arrivo i primi exit poll

Aggiornamento ore 23 - Urne chiuse, inizia lo spoglio delle elezioni politiche 2022.

Aggiornamento ore 19.30 - Affluenza - L'affluenza nel capoluogo di regione alle 19 si ferma al 57,53% (contro il 65,76% delle precedenti elezioni). A Terni ha votato il 54,92% degli aventi diritto (contro il 62,6% delle precedenti elezioni).

Aggiornamento ore 19 - Affluenza - Alle 19 l'affluenza in Umbria si ferma al 56,07%, con un calo dell'otto percento rispetto alle precedenti elezioni (64,77%). Il dato è comunque superiore rispetto alla media nazionale del 51,16%. La provincia di Perugia fa registrare il 56,24% (contro il 65,11% delle precedenti elezioni). Quella di Terni, invece, segna il 55,58% (contro il 63,8%).

Aggiornamento ore 12 - Affluenza - Alle ore 12 l'Umbria fa registrare il 20,09% di affluenza alle urne (contro il 19,21% del dato nazionale).