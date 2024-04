Perugia, Omphalos e Porco Rosso rivendicano diritti con finti manifesti funebri affissi in città

Le strade di Perugia sono state tappezzate non solo dai vari cartelloni in vista delle amministrative ma anche da alcuni manifesti che imitano quelli funebri. È la campagna di denuncia, che non si discosta da quella elettorale, portata avanti dal Circolo Arci il Porco Rosso e da Omphalos, volta a dimostrare come l’amministrazione comunale in questi 10 anni abbia causato la morte di settori fondamentali della vita cittadina.

Una campagna che utilizza un simbolismo forte per attirare l’attenzione sulla necessità di riforme e sul rispetto dei diritti umani. Con un approccio che non passa inosservato, Omphalos e Porco Rosso cercano di scuotere la coscienza pubblica e di stimolare un dialogo aperto sui diritti fondamentali nella società di Perugia. Un impegno che portano avanti sempre e che si è acuito in vista delle elezioni amministrative e del loro sostegno alla candidata sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi.

Aleph Bononi, presidente del circolo Arci il Porco Rosso, spiega: “Mentre chi ha governato Comune e Regione prova con arroganza a nascondere i danni causati dalla loro amministrazione tappezzando la città con manifesti elettorali, noi vogliamo gridare che questa città ha intrapreso da anni un declino sempre più preoccupante - continua Bononi - settori come la Sanità Pubblica, la Mobilità, l'Occupazione giovanile e i Diritti Civili sono stati calpestati e distrutti da politiche arroganti e inefficaci”.

E ancora: “Con i nostri manifesti funebri vogliamo sottolineare chi è stato il responsabile di questi attacchi ai diritti dei cittadini, ma vogliamo anche indicare come l'8 e il 9 giugno la città ha la grande possibilità, attraverso il voto, di agire per fermare un declino che a lungo è sembrato inesorabile. Evitiamo di celebrare un funerale annunciato”.

“Perugia resuscita” è dunque una denuncia e un invito al voto volto “al riscatto democratico con la consapevolezza che si possa finalmente pretendere una città equa, sicura e accessibile per la cittadinanza tutta”.

Infine Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos, aggiunge: “La metafora della morte indica che c'è un colpevole per le infinite liste d'attesa della sanità pubblica, per la soppressione della mobilità notturna, per la negazione della cittadinanza ai figli di famiglie omogenitoriali, per le giovani menti che fuggono da Perugia in cerca di un lavoro dignitoso e ben pagato, e questo colpevole è il Comune e chi lo ha guidato negli ultimi 10 anni. - evidenzia Bucaioni - Affiancata alla metafora della resurrezione, però, ci permette anche di affermare che non crediamo in una Perugia morta o addormentata, ma in una città che proprio nella partecipazione democratica dei suoi cittadini la sua più grande e vitale risorsa”.