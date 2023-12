Elezioni a Perugia, Tizi per il centrosinistra. Movimento Cinque Stelle: "Perché no?"

Francesca Tizi perché no? Ma non “O Francesca Tizi o niente”. È una situazione ancora fluida quella delle amministrative 2024 in casa Movimento 5 Stelle come lo è nel centrosinistra, area nella quale il partito, “il nuovo Movimento 5 Stelle del presidente Giuseppe Conte”, ribadisce di collocarsi quanto “forza progressista”. “Prima dei nomi – spiega Antonio Donato, coordinatore comunale di Perugia del Movimento – parliamo di idee. Abbiamo dei punti cardine e intorno a questi vogliamo lavorare per un progetto unitario in vista delle elezioni. Su molte cose c’è già convergenza”, quindi che il fronte di opposizione si compatti in vista della corsa a sindaco, al momento, sembra godere di alte percentuali. “Stiamo lavorando, sicuramente la strada che porta a convergere su idee comuni è più lunga e articolata. Sarà una sintesi politica”. E se il centrodestra il suo nome lo ha ufficializzato, nessun problema: “Per loro, al contrario nostro, era una questione di nomi. Più facile”. Le idee. Quella comune è sicuramente invertire la tendenza in un Comune, dicono Donato e la consigliera comunale Francesca Tizi presentando il programma politico Perugia Tua che traccia la strada per il 2024. Una strada che, ad oggi, si contraddistingue per “l’immobilismo” che i 5 Stelle evidenziano su molti fronti. Come la mobilità: “Il minimetrò deve essere sfruttato meglio, sul Brt abbiamo molti dubbi ma orami è finanziato. Sui treni si deve fare di più, a partire dall’alta velocità. I Il nodo? I problemi di Ponte San Giovanni non li nega nessuno, ma quella non è la soluzione”. Come la sanità: “Una situazione disastrosa sulla quale sindaco e giunta non hanno mai detto niente, il consiglio grande lo abbiamo invocato noi”. Poi la partecipazione: “Dobbiamo riportare il cittadino al centro. Le decisioni devono essere partecipate, non condivise quando sono state già prese”. Insomma, paletti fissati e idee comuni sulle quali lavorare con le altre forze del centrosinistra o meglio dell’attuale opposizione. Per il nome c’è ancora tempo, i 5 Stelle il loro ce l’hanno e non ne fanno mistero. Possibilmente il candidato di coalizione, ma non è un ultimatum.