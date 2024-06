Elezioni a Perugia, Margherita Scoccia: "Quello di oggi è un grande risultato, il nostro progetto sa parlare a tutti"

Ha atteso che il risultato, non ancora definitivo, fosse più chiaro. Ballottaggio con Vittoria Ferdinandi. Poi ha raggiunto il centro congressi del Quattrotorri, tra Perugia e Corciano, dove Fratelli d'Italia è acquartierato da domenica sera. Lontana dai riflettori per tutta la giornata, Margherita Scoccia, candidata a sindaco di Perugia, del centrodestra e dei civici, entra nella sala adibita a comitato elettorale tra gli applausi dei sostenitori. Ringrazia chi l'ha attesa, ringrazia chi ha dato vita a una campagna elettorale appassionata di cui, oggi, si sono contati i frutti.

"Quello ottenuto oggi è un grande risultato della coalizione di centrodestra e dei civici, un risultato che va ben al di sopra del dato che alcune delle liste di centrodestra hanno ottenuto alle elezioni europee" dice. "È la dimostrazione che il nostro progetto e il programma che abbiamo messo in campo parlano a tutta la città e non soltanto ad una parte di essa. Gli elettori che hanno votato per noi hanno rappresentato l’argine di buon senso a difesa del buon governo" prosegue, ribadendo che "Io e la mia avversaria abbiamo modelli di città molto diversi, per certi versi agli antipodi, e insieme alla mia squadra torneremo in tutti i quartieri della città per parlare con le persone, una ad una, e raccontare le nostre idee per il futuro. Il futuro di Perugia ha bisogno di risposte e la nostra idea di città rappresenta la risposta al futuro".