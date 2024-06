Comunali, Ferdinandi: "Noi unico cambiamento. Dubbi sui bus elettrici. Nodino? Servono altri studi"

Ha rianimato il mondo della sinistra con grande entusiasmo e andando controcorrente: quali saranno le parole chiave per un eventuale governo che vuole avere anche un'anima di sinistra? "Oltre che il mondo della sinistra pensiamo in realtà di aver rianimato la città nelle sue pluralità. La chiave di tutto è la partecipazione che noi intendiamo come un vero e proprio metodo di governo. Dopo aver attraversato i 52 quartieri e borghi della città è emersa con tutta evidenza una straordinaria voglia di partecipare, di dire la propria, di sentirsi ascoltati e coinvolti. Credo che questo processo sia nel DNA della nostra alleanza larghissima, dove le differenze sono una ricchezza e non un limite".

Lo stato di salute della coalizione appare buono a sinistra e con ampia collaborazione con i 5Stelle, ma le difficoltà lei le riscontra al centro, nella caccia al voto cattolico e moderato che nelle ultime elezioni ha premiato Romizi. Perché ora dovrebbero scegliere lei? "Non ci pare che la nostra proposta politica stia riscontrando difficoltà al centro o nel cosiddetto voto moderato e cattolico. Tutt’altro, riscontriamo una grande convergenza con quei mondi, probabilmente perché siamo la speranza di vero cambiamento. Con loro non solo ci siamo confrontati ma abbiamo insieme costruito parte del nostro percorso. Siamo uniti sulle cose da fare non sui posizionamenti d’interesse. La nostra è innanzitutto un’alleanza di persone laiche e cattoliche, in cui i partiti strutturati della sinistra, quelli riformisti, il Movimento 5 Stelle con la sua ricchezza di esperienze, e le anime autenticamente civiche ed ecologiste si sono uniti intorno ad un’idea forte e intendono risocializzare la politica, riportarla tra le persone trovando soluzioni concrete ai problemi complessi. Non era più così da tempo".

Fermata nel 2030, quattro aggettivi per descrivere la sua Perugia. Da questi aggettivi faccia corrispondere altrettanti progetti e idee nel suo programma elettorale. "Pensiamo ad una città più ambiziosa che sappia cogliere le opportunità. Potenzieremo l’ufficio progettazione europea, lo renderemo trasversale all’amministrazione. Sarà a disposizione del pubblico e di quanti hanno idee e vogliono investire nella nostra città.

Più Green, con una città che recupera suolo, investe nella promozione e nella cura del verde. Recupera rifiuti e applica la tariffa puntuale affinché chi meno spreca meno paga. Applicheremo il modello della città spugna per recuperare risorse a partire da quella più preziosa: l’acqua.

Più inclusiva, con una sanità che torna ad essere un diritto e non un privilegio. Con servizi socio sanitari diffusi sul territorio. Applicheremo per legge il principio di co-progettazione e co-programmazione come strumento di coinvolgimento vero dei cittadini e del terzo settore.

Una Perugia più attenta ai temi del lavoro. Tanti giovani se ne stanno andando, tante imprese non trovano manodopera. Attueremo un Patto per il lavoro in cui far convergere e dialogare il mondo delle imprese, i centri di ricerca, della formazione, le Università per promuovere opportunità e favorire lo scambio tra domanda e offerta di lavoro. Dignità del lavoro al primo posto con l’applicazione del salario minimo obbligatorio per tutti i bandi comunali di opere e servizi.

Ci sono opere e progetti finanziati sotto la giunta Romizi con il Pnrr o altri fondi europei che taglierebbe o che modificherebbe?

Siamo molto perplessi sul BRT. Drena quasi la metà delle risorse del PNRR. Il Bus Rapid Transit ha successo solo se è nelle condizioni di essere un mezzo che viaggia su corsie preferenziali. A Perugia non sarà così. Ci ritroveremo dei bus elettrici lunghi 18 metri per 120 posti, che si fermeranno ogni 15 minuti e viaggeranno, quasi per il 70% del tragitto, in mezzo al traffico cittadino. Sospettiamo che le conseguenze su un tratto già congestionato non saranno trascurabili. Per altro i lavori dovevano essere partiti lo scorso ottobre. Siamo a giugno e sulla variante di via Chiusi, dopo il nullaosta del Ministero, arrivato di recente, serve ancora l’ok definitivo. Abbiamo qualche dubbio rispetto al fatto che i lavori possano terminare entro il 2026. In ogni caso, faremo di tutto affinché non diventi un binario morto. Studieremo e ascolteremo i cittadini apportando tutti gli interventi possibili e necessari affinché sia più efficace possibile".

Sul Nodino e sul futuro Nodo lei ha detto di avere un approccio laico. Un supercazzola o un modo per prendere tempo visto che alcuni nel campo largo non sono favorevoli? Premesso che non ci pare corretto porre la questione in questi termini dato che si tratta di una vicenda che ha a che fare con la salute delle persone, la qualità dell’ambiente e più in generale quella della vita.

"Nel merito, del Nodo si parla da oltre 20 anni e non siamo certo noi quelli che hanno tergiversato, per usare un termine più elegante. Nel 2022 il Governo Draghi ha reso disponibili 10 milioni di euro per la progettazione e quasi mezzo miliardo di euro come previsione di spesa per avviare il primo stralcio. Il Governo Meloni ha cancellato perfino questa posta virtuale. Romizi e Scoccia fino al 2022 erano contrari, ora ne sono diventati i paladini nonostante il progetto divida la città ancor prima che i partiti e le coalizioni. Sono gli stessi che dopo 10 anni, oltre a non aver recuperato le risorse nonostante la consonanza politica con le amministrazioni regionali e nazionali, non hanno ancora realizzato neppure il raddoppio delle rampe che avrebbe costituito una prima boccata d’ossigeno per i cittadini di Collestrada e Ponte San Giovanni. Quindi non si tratta di essere pro o contro il Nodo o il Nodino, occorre valutarne l’efficacia in termini di costi e benefici, dato che la stessa ANAS ha espresso dubbi, e coinvolgere i cittadini. Serve pensare anche nuove modalità di accesso alla città. Dobbiamo spingere sull’intermodalità mettendo in rete i servizi, utilizzare e valorizzare il trasporto su ferro intensificando le corse da Ponte Pattoli fino a Ponte San Giovanni, passando per gli altri quartieri dell’area e puntare in prospettiva sulla possibilità di realizzare una metropolitana di superficie che serva in particolare la zona nord".