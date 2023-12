Elezioni comunali a Perugia, l'indiscrezione: il centrodestra trova la quadra, conto alla rovescia per l'annuncio

I ben informati dicono che lunedì 11 dicembre potrebbe essere il giorno buono per l'annuncio ufficiale della coalizione che sosterrà Margherita Scoccia, l'attuale assessore all'urbanistica del Comune di Perugia, come candidato sindaco del centrodestra per la prossima tornata elettorale.

La riunione alla sede di Fratelli d'Italia in via Mario Angeloni del 5 dicembre, chiusa a metà mattinata circa, è stata rimandata a lunedì per lavori di limatura. Il grosso, come si dice, è fatto. La quadra (o la squadra, se si preferisce) è stata trovata.

Al tavolo ci sono: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia (con in più i Civici X di Andrea Fora), Civitas, Perugia Civica (con l'aggiunta di Manuela Mori) e anche Progetto Perugia (in toto, dicono. La frattura, dicono, si è rimarginata e il riavvicinamento è realtà). Conto alla rovescia per l'annuncio ufficiale.