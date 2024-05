Elezioni, presentate le liste civiche Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria, Ferdinandi: “Queste due liste sono il mio Dna”

Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria, sono le due liste civiche presentate oggi sotto il sole splendente dei Giardini del Frontone. “Queste liste sono il mio Dna” ha sottolineato la candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici durante l’evento.

Due liste che incarnano uno spirito di cambiamento puntando a una politica che si distacca dai percorsi battuti e si avvicina più genuinamente alle esigenze della comunità. Due liste che hanno un obbiettivo chiaro, restituire la città ai suoi cittadini.

Come raccontato dalla stessa Ferdinandi il processo di formazione dei due gruppi è stato un cammino arduo, segnato dall’impegno e dalla dedizione di Luca Gatti e di una grande squadra di lavoro. La candidata ha imposto criteri rigorosi per la selezione dei candidati affinché potessero rappresentate le migliori energie trasformative della città ed essere espressione di tutti i territori percorsi nella sua campagna d’ascolto.

Le liste sono un caleidoscopio di storie personali, di esperienze e di competenze, con una presenza significativa di rappresentanti del mondo educativo, della cura psicologica, del mondo dell’impresa, poi ancora, professori universitari, ex calciatori, operatori culturali, ambientalisti e chi più ne ha più ne metta, i cittadini sono presenti e rappresentati.

“Ci sono giovani e diverse generazioni che si incontrano. - racconta Ferdinandi - Noi non abbiamo avuto bisogno di costruire una lista di soli giovani come operazione di marketing, perché questa nuova postura di generazioni c’è in maniera trasversale all’interno di tutte le nostre liste”.

La visione della candidata è quella di tessere con il suo team una rete sociale duratura per la città, che possa resistere oltre le date elettorali dell’8 e 9 giugno, indipendentemente dagli esiti: “La nostra nuova idea di politica è quella di una città che sappia costruire una rete dove nessuno viene lasciato cadere e l’abbiamo voluta inverare anche nella costruzione di queste liste” ha concluso Ferdinandi.



Anima Perugia

1 Leonardo Alfonsi



2 Paolo Bartoli

3 Marco Bastianelli

4 Rita Belfiori

5 Sara Belia

6 Maurizio Benvenuti

7 Serena Bovini

8 Gerardo Capolsini

9 Simone Cenci

10 Simona Ciofetti



11 Rita Coccia

12 Federico De Salvo



13 Silvia Ercoli



14 Fulvio Forcignanò

15 Mafalda Giordano



16 David Grohmann



17 Deborah Lorenzoni



18 Daniele Milleni



19 Piera Pandolfi



20 Daniele Paoletti



21 Giulia Quaglia



22 Francesca Ragnacci

23 Lars Regni

24 Annalisa Rossi

25 Stefano Safina



26 Zaccaria Carlo Secci

27 Sonia Sorci



28 Patrizia Tabacchini



29 Laura Tanci

30 Riccardo Vescovi

31 Valentina Vignaroli



32 Lucia Vinci

Orchestra per la Vittoria

1 Assanti Stefania

‬2 Battistoni Vania

3 Bel Mouddene Sabrina

4 Bracarda Luciano

5 Brenci Giovanna

6 Castagnoli Gabriele

7 Croce Fabrizio (Fofo)

8 De Leonibus Rosella

9 Galli Claudia

10 Gatti Leonardo

11 Grelli Monica

12 Grossi Luca

13 Kamga Nguemo Desiré

14 Lanfaloni Alvaro‬

15 Maddaloni Lucia

16 Maiotti Francesca Pallotta

17 Martani Costanza

18 Mencaroni Sauro

19 Migliorati Alessandra

20 Minciotti Claudio

21 Morelli Sabina

22 Mosconi Mirco ‬

23 Nappi Michele



24 Pagana Cinzia

25 Peverini Marco

26 Piazza Paolo

27 Rossetti Samuele

28 Rossi Annalisa

28 Spaccini Luca

29 Vaselli Stefano

30 Vignaroli Maria Novella

31 Voicu Anamaria

32 Zeeti Giulia