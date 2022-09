Verso le elezioni, il Partito Democratico cala l'asso: Enrico Letta a Perugia

Il Partito Democratico dell'Umbria cala l'asso in vista delle elezioni nazionali del 25 settembre. Giovedì 22 settembre arriva a Perugia il segretario nazionale Enrico Letta.

“Bilanci disastrati, personale insufficiente tra pensionamenti e mancate assunzioni, chiusura di interi servizi e nessuna programmazione sanitaria, zero investimenti, liste d’attesa chilometriche e prestazioni bloccate - sottolinea in una nota Tommaso Bori, segretario regionale del Pd dell'Umbria - . Dopo nemmeno tre anni, il governo della destra in Umbria è stato capace di trascinare la sanità umbra nel caos, che mette a repentaglio un diritto universale dei cittadini, sancito anche dalla Costituzione: quello alla salute. Ne parleremo giovedì mattina, alle 11.00 davanti all’azienda ospedaliera di Perugia, insieme al segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta”.

All'incontro davanti all'ospedale "seguirà una visita al Comitato per la vita Daniele Chianelli".