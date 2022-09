Verso le elezioni, il Partito Democratico porta a Perugia Brando Benifei

Il Pd porta i big in Umbria per le elezioni nazionali del 25 settembre. Come spiega una nota "cooperazione, diritti e inclusione, giovani e studio. Saranno questi i temi al centro delle iniziative organizzate dal Partito Democratico dell’Umbria in programma domani, a Perugia, ospite il capodelegazione dem al parlamento europeo Brando Benifei, insieme all’europarlamentare Camilla Laureti e al candidato Lorenzo Ermenegildi Zurlo".

Il tour perugino di Benifei, prosegue il Pd, "prevede un incontro alle 10.00 con i rappresentanti del mondo della cooperazione, alle 11.30 una visita alla sede Omphalos della Pallotta per conoscere le attività del primo centro regionale antidiscriminazioni, alle 12.30 un incontro con gli studenti al 110 caffè di via Pascoli".

"Abbiamo scelto di confrontarci con realtà vitali non solo per il territorio, ma in generale per la prospettiva economica e sociale del Paese - sottolinea il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori - . Quello della cooperazione è un tema strategico per una dimensione di crescita e sviluppo sostenibile e deve tornare protagonista del dibattito pubblico anche rispetto a un aggiornamento del quadro normativo. Sui diritti – ancora Bori - il Partito Democratico è da tempo protagonista di battaglie culturali e legislative orientate a portare l’Italia su un terreno di modernità. Nella consapevolezza che quando si parla di diritti l’unico obiettivo delle istituzioni deve essere riconoscerli, garantirli e allargarli, perché a tutti sia garantito il pieno sviluppo delle proprie aspirazioni".