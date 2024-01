Partito Democratico di Perugia, Bistocchi nominata commissaria: "Cambiare marcia e stare uniti"

Fuori Sauro Cristofani, dentro Sarah Bistocchi. E il segretario regionale del Partito Democratico dell'Umbria, Tommaso Bori, decide per il commissariamento del partito perugino. Le urne si avvicinano e il tempo da perdere scarseggia.

"Alla vigilia di una nuova importante riunione della coalizione e a poco più di 130 giorni dal voto e 90 dalla presentazione delle liste - spiega Bori - l’attività politica del nostro partito e della coalizione che stiamo costruendo, non può permettersi di subire battute d’arresto".

E ancora: "In questo delicato, quanto cruciale momento, quindi, è necessario rendere operativo, fin da subito, il livello comunale di Perugia e dotarlo di una struttura organizzata, al fine di velocizzare l’iter che ci porterà alle elezioni, certo che di poter agevolare anche un clima di condivisione e collaborazione tra tutto il gruppo dirigente del partito cittadino".

Così arriva il commissario, cioè la capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Perugia, Sarah Bistocchi, "chiamata - sottolineano dal Pd - a farsi carico della gestione del partito e di tutte le incombenze connesse alla scadenza elettorale" con "l’invito a utilizzare tutti gli strumenti che reputerà idonei al fine di garantire la massima condivisione e collegialità". La conclusione della nota è un messaggio per tutte le anime del partito: "A partire dai segretari di circolo e dalla segreteria uscente, certi della leale collaborazione di tutte e tutti". Chiaro?

Nel frattempo, visto che c'è una nuova riunione di coalizione e si aspetta l'annuncio del candidato sindaco (Vittoria Ferdinandi, forse), la commissaria Bistocchi traccia la via dei prossimi 130 giorni: "Un ringraziamento va, innanzitutto, al segretario uscente, Sauro Cristofani, a cui riconosciamo il grande lavoro svolto insieme in questi due anni: è da lì che dobbiamo ripartire". E ancora: " Mi accingo a svolgere questo ruolo con spirito di servizio e senso di responsabilità. In questo non sarò sola: lo farò insieme agli altri soggetti rimasti in carica, il presidente dell’assemblea comunale e il tesoriere, insieme ai quali condurrò una gestione collegiale, a cominciare dalla segreteria uscente, perché tutti dobbiamo continuare ad avere cittadinanza e a dare il proprio contributo".

La campagna elettorale, conclude Sarah Bistocchi, "è già cominciata e il Pd deve cambiare marcia e recuperare terreno. Nessuno di noi può pensare di fare un passo indietro: tutti dobbiamo sentirci responsabilizzati e stare uniti, perché le grandi sfide si vincono insieme. Battere le destre in qualche mese è una grande sfida: una sfida giusta, e possibile".