Elezioni a Perugia, Monni mette nel mirino la sanità: "Sana ma ferrea battaglia politica"

Massimo Monni, candidato sindaco di Perugia Merita alle elezioni di giugno, mette nel mirino la sanità. E annuncia che "Perugia Merita ha aperto l’email malasanitaperugia@gmail.com dove i cittadini possono segnalare ritardi, problemi e inefficienze". E ancora: "Invitiamo i cittadini a scriverci - aggiunge - raccoglieremo le vostre istanze e porteremo avanti per voi e insieme a voi una sana ma ferrea battaglia politica per garantire una buona sanità pubblica".

Monni racconta di "segnalazioni che ci arrivano di continuo" e della storia di "un malato di tumore al fegato, costretto ad aspettare quattro mesi per fare una Tac nelle strutture sanitarie pubbliche a causa delle infinite liste d’attesa".

"Non tolleriamo più che i malati, soprattutto chi è colpito da patologie gravi come quelle oncologiche, siano costretti a ricorrere al privato perché non riescono ad avere diagnosi e cure veloci negli ospedali e nelle Asl, come sarebbe loro sacrosanto diritto - sottolinea il candidato sindaco - . Dobbiamo solo ringraziare i medici e tutto il personale sanitario - che continuano a lavorare con impegno nonostante le condizioni di forte stress e nonostante le politiche nazionali e regionali stiano portando la sanità pubblica al collasso. Il sindaco di una città non può disinteressarsi rispetto a una delle emergenze più sentite dalla popolazione". Conclusione: "Ribadisco la mia volontà di istituire una commissione comunale speciale di controllo sui servizi del sistema sanitario pubblico".